La Delegación del Gobierno en Navarra reconoce a Acción contra la Trata, Policía Foral y el IES Tierra Estella

Con motivo del 25N, se les hará entrega del galardón 'Las Meninas' por su labor contra la violencia sobre la mujer

La Delegación del Gobierno en Navarra ha reconocido a la ONG Acción contra la Trata, a la Brigada Asistencial de Policía Foral y al Instituto de Enseñanza Secundaria Tierra Estella con las Meninas 2021, un galardón dirigido a organizaciones, instituciones y personas comprometidas en la erradicación de la violencia contra la mujer.

Así han informado en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, y la directora de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Estrella Lamadrid.

Promovida por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género dependiente del Ministerio de Igualdad, la entrega de las Meninas se enmarcará en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra cada 25 de noviembre.

Estos galardones, que se entregarán en un acto que se celebrará en el Hotel Tres Reyes de Pamplona el 22 de noviembre, es un reconocimiento a personas, organizaciones o instituciones que luchan contra la violencia sobre la mujer.

"Un reconocimiento de este tipo no deja de significar un impulso para quienes, a menudo de forma silenciosa y desinteresada, ofrecen apoyo incondicional, ayuda, protección y un entorno seguro que les permita salir de esa espiral de violencia y tratar de empezar una nueva vida", ha afirmado Arasti, quien ha considerado "fundamental" seguir trabajado "desde las instituciones públicas, codo con codo por supuesto con la sociedad civil, para erradicar todas las conductas violentas".

También ha subrayado el compromiso del Ejecutivo central con la erradicación de la violencia de género que se materializa en más recursos económicos y en más iniciativas "para avanzar hacia una sociedad igualitaria y libre de cualquier tipo de violencia". En este sentido, ha recordado que en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, el Ministerio de Igualdad aumenta su presupuesto en un 14,4% "y supera por primera vez los 500 millones de euros". "Reafirma también su compromiso en la lucha contra todas las violencias machistas destinando 56 millones de euros a más planes y programas", ha indicado, tras añadir que dentro del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia "se produce un incremento de 27 millones de euros, que supone un 55% más para el plan 'España te protege contra la violencia machista'.

En esta cuarta edición, una de las 'Meninas' es para la ONG Acción contra la Trata. Nacida en Navarra en el año 2015, es una asociación sin ánimo de lucro que lucha contra la trata de personas, especialmente, contra aquella que sufren mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Promueve valores de igualdad con el objetivo de construir relaciones afectivo-sexuales libres y sanas entre todas las personas, sin ningún tipo de discriminación o violencia. Desde ACT acompañan a mujeres en situación de prostitución y de trata con fines de explotación sexual y a supervivientes de ésta para facilitar el acceso a sus derechos, autonomía y empoderamiento.

El IES Tierra Estella recibirá otra de las 'Meninas' por su compromiso con la educación en igualdad y en la no violencia. Cada curso, organiza talleres de prevención de actitudes violentas, de mejora de la convivencia o de formación afectivo-sexual, además de conferencias, la proyección del documental 'Nagore' o música. La educación en igualdad es algo transversal en todas las asignaturas del centro, desde la filosofía hasta la historia, el dibujo o la física y química. El propio alumnado se implica, además, en la organización de actividades en torno al 9 de marzo y al 25 de noviembre.

También será galardonada la Brigada Asistencial de Policía Foral. Fue creada en el año 1997 para atender la demanda de una atención especializada a las mujeres víctimas de todos los tipos de violencia, como la trata con fines de explotación sexual, la violencia de género o las agresiones sexuales. En este tiempo, ha atendido a más de 10.000 mujeres y ha implementado sistemas de mejora continua, adecuando las dependencias policiales en las que se atiende a las víctimas o evaluando su propia actividad a través de especialistas externos con el objetivo de ofrecer el mejor auxilio posible a las mujeres y a sus hijas e hijos.

JORNADA SOBRE 'LA MIRADA DEL AGRESOR'

Dentro del programa de actos conmemorativo del 25N, la Delegación del Gobierno en Navarra ha organizado una jornada bajo el título 'Violencia de género: la mirada del agresor', que tendrá lugar el 26 de noviembre en el Planetario de Pamplona.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Según Arasti, en estas jornadas se abordará el perfil de los agresores en casos de violencia de género "desde diferentes enfoques". "Nuestro objetivo no es otro que ofrecer una visión mucho más completa de todos los actores que intervienen en estos procesos, tanto policial, como judicial, como penitenciario y psicológico, para así adentrarnos en esa mirada del agresor", ha subrayado.

Para ello, se han programado ponencias relativas a la valoración policial del nivel de riesgo, las medidas judiciales aplicables a los agresores, la intervención y tratamiento desde el sistema penitenciario y la intervención psicológica. La jornada concluirá con una mesa redonda en la que se analizarán las actuaciones policiales con agresores en los casos de violencia de género.

LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN NAVARRA

La directora de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Estrella Lamadrid, ha recordado que, a día de hoy, hay en Navarra -dentro del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, VioGén,- 5 casos de riesgo extremo y 18 de riesgo alto. Además, ha anunciado que en diciembre de 2021 se incorporará a este sistema el cuerpo de agentes municipales del Ayuntamiento del Valles de Aranguren. "Con esta adhesión se proporcionará a mujeres de 8 localidades de Navarra una respuesta policial más rápida y eficaz en situaciones de riesgo", ha indicado.

Según ha apuntado, actualmente hay 7.700 casos en Navarra que afectan a 7.062 víctimas. De este total de casos, 1.144 están activos, y de ellos, casi la mitad, 619, necesitan algún tipo de protección policial. Por otro lado, ha afirmado que las denuncias por agresiones sexuales se han incrementado un 78% respecto a 2020, pasando de 14 a 25, y muchas de ellas afectan a menores de edad. "Estos datos son una clarísima luz roja que nos indica que hemos de trabajar en la prevención de otros tipos de violencia contra las mujeres , como es la ejercida contra la integridad sexual", ha añadido.

Además, ha alertado de que "hay una serie de violencias que no se denuncian porque no se es consciente de que se está recibiendo ni ejerciendo". "No es solo el golpe", ha advertido Lamadrid, que ha subrayado que hay que trabajar para poder identificar claramente este tipo de situaciones, como la violencia económica, vicaria, social, de control en redes sociales, etc.

También ha explicado que hasta el mes de septiembre, el teléfono 016 de atención a víctimas de género ha recibido 680 llamadas procedentes de Navarra. Es un 11 por ciento más que en el mismo periodo de 2020, y un 41 por ciento más que en 2019.

Asimismo, el servicio ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de violencia de género) atendió en septiembre a 124 mujeres en la Comunidad Foral, un 12 por ciento más que el mismo periodo de 2020.

Lamadrid ha recordado que los municipios navarros han recibido este año 946.000 euros en transferencias directas en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, frente a los 451.000 euros de 2020.