Del Pozo defiende una EVAU estable que garantice la igualdad de oportunidades de los jóvenes andaluces

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha defendido este jueves en el Parlamento una Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EVAU) "estable y que garantice que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades a la hora de elegir Universidad y los estudios que quieren cursar, sin que su lugar de residencia sea motivo de discriminación".

Durante su intervención, la consejera ha explicado que dentro de las competencias del Gobierno andaluz se han adoptado medidas para ofrecer un procedimiento lo más garantista posible para la igualdad de oportunidades "de todo nuestro alumnado", como el adelanto de las fechas de la prueba en Andalucía, que este año se celebrará los días 4, 5 y 6 de junio en la convocatoria ordinaria, y los días 2, 3 y 4 de julio en la extraordinaria, coincidiendo con las fechas establecidas por la práctica totalidad de las comunidades autónomas.

También se ha adelantado una semana las evaluaciones ordinaria y extraordinaria de 2º de Bachillerato sin que ello implique un cambio en las fechas de inicio y final de curso.

De esta manera, ha afirmado la consejera, se ha conseguido acabar con una situación de discriminación y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de los jóvenes andaluces con el resto de alumnado de otras comunidades para acceder a cualquier universidad de España y, además, no supone pérdida de días lectivos para el alumnado de 2º de Bachillerato.

Del Pozo ha señalado "que hemos actuado para buscar la estabilidad en la EVAU, por lo que solicitamos al Ministerio que no cambiara las reglas de juego con el curso ya empezado", por lo que Andalucía ha adoptado decisiones como que los estudiantes puedan elegir entre Historia de España e Historia de la Filosofía en la fase general (acceso), pero no para subir nota en la fase de admisión, "en la misma línea de otras Comunidades", para no modificar así a mitad de curso las condiciones, como ha propuesto el Gobierno central, y que afectan a la planificación de los centros y la preparación del alumnado.

Por otro lado, la consejera ha informado de que "estamos trabajando junto a las Comunidades que defienden la necesidad de un cambio de modelo de EVAU, que establezca una prueba común para fijar criterios y estudiar propuestas de los grupos de expertos. "Creo que merece la pena, lo que no tiene ningún sentido son 17 pruebas distintas", ha concluido.