Del Pozo defiende la actuación "con rapidez, diligencia y en coordinación" ante cierre del CEIP Domingo Lozano

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha asegurado que se ha actuado "con rapidez, con diligencia, en coordinación con el Ayuntamiento de Málaga y con los padres y madres" del CEIP Domingo Lozano de la capital ante el cierre del centro desde el pasado mes de diciembre por deficiencias en la infraestructura.

"En muy poco tiempo están todos los niños reubicados y asistiendo normalmente a sus clases", ha dicho Del Pozo, quien ha respondido así a la pregunta del PSOE relativa al cierre de dicho centro, formulada por la parlamentaria Alicia Murillo, la cual ha expresado el deseo de los padres de que este problema "no salga de la agenda política del Gobierno andaluz".

Del Pozo ha defendido la reubicación del alumnado "en dos centros muy cercanos" y ha señalado que "los servicios complementarios propios del CEIP Domingo Lozano siguen prestándose también con normalidad y de manera diferenciada en los centros los que se han reubicado". Además ha dicho que "se ha dotado al centro de un cupo adicional de profesorado para facilitar la situación".

Ha apuntado, igualmente, que se realizaron reuniones con las familias para que propusieran ubicaciones para el alumnado y ha destacado que para facilitar el traslado de los estudiantes al centro más alejado, que está a un kilómetro, se ha puesto en funcionamiento el servicio de transporte escolar.

Además, la consejera ha apuntado que a las familias también se les ofreció la posibilidad de solicitar aula matinal y comedor si lo necesitaban. "Nuestra prioridad ha sido la seguridad y el bienestar del Domingo Lozano", ha incidido.

Por su parte, la socialista ha señalado que todas estas decisiones "suenan a improvisación, porque en septiembre ustedes decían una cosa y tres meses más tarde tuvieron que cerrar el centro", apuntando a actuaciones "negligentes" en la conservación y mantenimiento del centro. Además, ha criticado la distribución del alumnado en dos centros, "uno de ellos fuera del barrio".

Murillo ha señalado que aunque la consejera hable del servicio de autobús implantado, este "tiene muchos problemas"; el primero que hay lista de espera y el segundo que sale a las 14.00 horas, por lo que el alumnado que come en el centro no puede cogerlo, con lo que el horario "no es compatible con la conciliación de la vida de las familias".

"Es una patada a la conciliación y para colmo lo que es un derecho de las familias ustedes lo convierten en casi un acto de caridad o un favor que le hacen a las familias", ha criticado Murillo, quien también ha apuntado que "habla del refuerzo educativo que le prometieron a los padres y yo le digo que no ha llegado".

Por último, ha señalado que "hay bastante incertidumbre sobre lo que va a pasar con este centro, si se volverá a abrir, que es lo que desea el barrio, o si aprovecharán ustedes la oportunidad para cerrar un centro público".

"Las familias del Domingo Lozano quieren compromiso y diligencia y no ser víctimas de lo que ustedes llaman, normalmente, reunificación cuando cierran colegios o errores técnicos cuando tienen a un millón de andaluces las listas de espera o 17.000 jóvenes sin cobrar el bono de alquiler joven. No, las familias no quieren esos eufemismos, quieren soluciones de verdad", ha sentenciado Murillo.

La consejera, al respecto, ha reiterado que "se ha actuado con decisión" y ha asegurado que a esta actuación "no se le llama improvisación sino se le llama determinación, porque en cuestión de muy pocas semanas estaban todos los alumnos perfectamente reubicados".