Del Pozo afea las críticas a las charlas sobre ETA en las aulas y PSOE y Por Andalucía le acusan de "adoctrinar"

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha afeado este jueves a los grupos parlamentarios del PSOE y Por Andalucía que califiquen de "adoctrinamiento" la firma de un convenio con la Fundación Villacisneros --que aboga, entre otras cuestiones, por la derogación de las políticas de igualdad-- para que víctimas de la banda terrorista ETA puedan dar testimonio de sus historias en las aulas andaluzas. Al PSOE, de hecho, Del Pozo les ha acusado de estar "abochornados" por que "por siete votos, no conocen a las víctimas". "Yo no estoy en la equidistancia. Ustedes --PSOE-- le han dado la Alcaldía de Navarra a Bildu. No hay por dónde cogerlo", ha replicado.

En la sesión del Pleno en el Parlamento y a la primera pregunta formulada por la diputada Alejandra Durán Parra, Del Pozo ha sostenido que debería dar "vergüenza" cuestionar un convenio que lo que persigue, ha dicho, es cumplir con la "obligación" que marca la Ley Orgánica de la Educación (Lomloe) de "educar en el respeto a los principios constitucionales". "Es una obligación aunque ahora se aborchonen de ello", ha espetado la consejera a la diputada de Por Andalucía.

"¿A qué temen, a qué testimonio temen?", le ha inquirido la consejera de Desarrollo Educativo, a la que le resulta "vergonzoso" que se critique "el derecho" de los alumnos a "conocer la historia completa" de su país. "A los colegios van las víctimas" para que los escolares puedan conocer "quién es Miguel Ángel Blanco, Alberto Jiménez Becerril y miles y miles de guardias civiles que fueron asesinados en el País Vasco", ha remarcado la titular andaluza de Educación.

Del Pozo ha defendido que "todos los terrorismos son malos" y ha sentenciado que "mi única doctrina en la Constitución". El rifirrafe más crudo ha sido el protagonizado entre Del Pozo y la diputada socialista María Márquez. Márquez ha acusado a la consejera de "falta de respeto" y de "manipular" al centrar las críticas al convenio con la Fundación Villacisneros en las charlas de víctimas de ETA en los colegios.

"Eso ya lo hace el Ministerio", le ha recordado la diputada socialista a Del Pozo. "El debate no es ése. No mienta", ha sostenido Márquez, que ha puesto el foco en el hecho de que con el convenio con la Fundación de "ultraderecha" Villacisneros, la Junta manifiesta su "falta de confianza" en los docentes que imparten esas charlas. "No quieren que se cuente la verdad completa del terrorismo en este país, que acabó con un Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Quieren seguir sembrando la división y ponen a los niños y a las aulas andaluzas al servicio de la estrategia desalmada del PP con ETA. Ya está bien", ha apostillado María Márquez.

"Todos tenemos víctimas de ETA. Ya está bien de la superioridad moral del PP con este tema. No les vamos a pasar ni una más", ha replicado la diputada socialista a la titular andaluza de Educación. La consejera de Desarrollo Educativo le ha preguntado al PSOE si le parece "normal cuestionarme este convenio con la de víctimas andaluzas que hay". "Es una vergüenza, ¿qué problema tienen?", ha vuelto a inquirir, asegurando que lo que les "molesta" a los socialistas y a Por Andalucía es que "están aborchonados" por los pactos alcanzados en Madrid para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez.