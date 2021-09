Del Olmo: "¡Tal y como está hoy el PP en Valladolid, aunque me ofrecieran ser candidata no lo iba a aceptar!"

Reprocha a "personas relevantes" de su partido la nula colaboración con su Grupo Municipal y criticar "mucho por detrás, nunca a la cara"

"¡Tal y como está hoy el Partido Popular en Valladolid, aunque me ofrecieran ser candidata no lo iba a aceptar!", así de rotunda se ha manifestado este miércoles la presidenta del Grupo Municipal 'popular' en el Ayuntamiento de la ciudad, Pilar del Olmo, con motivo de la crisis desatada en el seno de dicha formación ante la falta de apoyo que la concejal, según ha denunciando en los últimos días, viene sufriendo por parte de "personas relevantes" de la organización.

Lo que en principio iba a ser una comparecencia de Del Olmo para presentar las distintas mociones que el PP tiene previsto presentar en el pleno del próximo martes, finalmente se ha convertido en un escenario en el que la compareciente, acompañada por miembros de su grupo, ha anunciado públicamente que, o mucho cambian las cosas, en referencia a "reconocimiento, diálogo y actitud", o ella no volverá a ser rival del socialista Óscar Puente en las próximas municipales.

Del Olmo, quien ya el lunes en un medio de comunicación mostraba su malestar contra cargos del partido por su falta de apoyo y de respeto, ha elevado el tono de sus reproches, compartidos punto por punto con su grupo, para denunciar su "disgusto" por las críticas que "miembros relevantes del partido" han venido realizando contra su labor desde el primer momento, cuando empezó la confección de las listas y luego sin tiempo si quiera de sentarse en la bancada del Ayuntamiento.

"Se ha dicho públicamente que no conocíamos la realidad de Valladolid, cuando todos los integrantes del grupo son veteranos. Solo quedaba yo, con lo que venía a decirse que era yo la que no conocía la realidad", ha lamentado Del Olmo, quien, como ejemplo de los desaires recibidos en los últimos meses, se ha referido a una Junta Directiva Provincial celebrada en Zaratán donde se ensalzó la labor de todos, "hasta del portero que abrió la puerta del Ayuntamiento, menos de este grupo municipal que ha trabajado tanto".

La presidenta del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, quien ha recordado que en un escenario donde el partido cosechó los peores resultados electorales de su historia en las últimas elecciones generales, autonómica y municipales, en las que ella obtuvo 5.000 votos más que otras candidaturas, se ha quejado sobre todo de las formas al asegurar que todas las críticas recibidas han sido siempre "por la espalda, nunca de cara, cuando las cosas hay que hablaras claramente, de frente a frente".

Además, ha recordado que no fue ella la que pidió ser candidata en las últimas elecciones sino que la llamaron para ello, renunciado ella a muchas cosas para atender dicha petición.

La concejal del PP sí ha tenido palabras de agradecimiento para el presidente y el secretario regional, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Vázquez, respectivamente, por el apoyo y reconocimiento recibidos, en claro contraste con la actitud del máximo responsable de los 'populares' vallisoletanos, Conrado Íscar, del que asegura sentirse "decepcionada".

DECEPCIONADA CON CONRADO ÍSCAR

"Esperaba más de él, nosotros le apoyamos para que fuera presidente. Me siento decepcionada porque pensé que las cosas iban a cambiar tras el congreso, pero no ha habido cambio a mejor, mayor comunicación, más diálogo...hablar las cosas claras", ha enfatizado Del Olmo, quien es consciente de que seguro que su grupo ha cometido fallos, "seguro, pero no se puede tirar por tierra todo el trabajo que se ha hecho en estos dos últimos años".

Por ello, y en el contexto actual del partido en Valladolid, Pilar del Olmo ha advertido ya de que no aceptaría ser nuevamente candidata en caso de recibir tal ofrecimiento. "Tendrían que cambiar muchas cosas: reconocimiento, diálogo, actitud..."

En cualquier caso, la concejal del PP se ha comprometido a seguir trabajando hasta el final de la legislatura por el interés de los ciudadanos y del partido a fin de que el socialista Óscar Puente no vuelva a ganar los próximos comicios "porque ha sido muy mal alcalde".