Del Olmo acusa a Puente de "mentir" y pide su dimisión porque queda "muy clarito" que él no se pagó las vacaciones

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha acusado al alcalde de "mentir al pleno y a los medios de comunicación" e insiste en que debería de dimitir a pesar de que el juez haya sobreseído el caso tras la denuncia por presunto delito de cohecho.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Del Olmo se mostraba tajante a la hora de analizar el sobreseimiento del caso por el posible delito de cohecho del regidor. "Lo que queda muy claro después de leer el auto de ese procedimiento es que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha mentido. Les ha mentido a los medios de comunicación y ha mentido en el pleno porque él dijo que se pagaba sus vacaciones y en el auto queda muy clarito que las vacaciones las pagó Sergio Zaitegui", ha espetado.

La dirigente 'popular' ha señalado que su comportamiento, aunque no sea delito, no es "políticamente correcto" y, desde el punto de vista "ético", "reprochable". "A mí me parece que aceptar ese tipo de regalos está muy mal visto y más para un político. Y más cuando en el código ético del Partido Socialista Obrero Español dice de manera clara que sus sus cargos, los que estén en el partido, no deben afectar ese tipo de regalos", ha apostillado.

De ahí que, con independencia de que sea sobreseído, "porque no había pruebas suficientes de un delito de cohecho", su comportamiento, en palabras de Del Olmo "avergüenza" a los vallisoletanos.

"Nos avergüenza a todos porque ni ética ni políticamente es correcto, sino todo lo contrario. Es un comportamiento totalmente reprobable", ha continuado para insistir en su petición de dimisión. "Un alcalde que miente en el pleno y a los medios de comunicación debería dimitir", ha sentenciado.