Cs defiende que la Justicia investigue espionaje a líderes independentistas

Ciudadanos ha defendido este jueves la necesidad de investigar el presunto espionaje a líderes independentistas, pero ha anunciado su voto en contra a una comisión de investigación en el Congreso, entre otras cosas porque ya se ha puesto en manos de la Justicia.

Así lo ha asegurado el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, en una rueda de prensa en el Congreso, a propósito de la comisión que plantean varios grupos parlamentarios para investigar el supuesto espionaje político a 60 líderes independentistas.

Tras anunciar su voto en contra a la comisión de investigación en el Congreso, Bal ha recordado que los promotores de que se investigue "son unos señores que espían a los niños en los patios de los colegios y que no han tenido reparo en invadir la privacidad e intimidad de los datos de los residentes que viven Cataluña para intereses ilegítimos".

En este sentido, ha confiado en que sean los jueces los que investiguen y arrojen una solución sobre este asunto y ha expresado su deseo de que después los independentistas y separatistas acaten el fallo judicial. "Mucho nos tememos que solo lo aceptarían en el caso de que fueran favorables a sus pretensiones", ha añadido.

Sobre la vista del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha señalado que no tiene "nada que decir" porque es el presidente de una comunidad autónoma de España y "puede acudir a donde quiera".

Ha dicho, no obstante, que espera que no venga a dar lecciones de cómo se respetan los derechos de los ciudadanos. "Me imagino que no tendrá la poca vergüenza de darnos lecciones de cómo se respeta la privacidad de los ciudadanos con lo que ha hecho en el pasado para imponer su ideología totalitaria y de pensamiento único".

Respecto a la comisión de secretos oficiales o de gastos reservados, ha dicho que apoyaría su constitución, toda vez que considera una "anomalía" que esta sea la única que no se ha puesto en marcha.