El PP defiende la autonomía de la Fiscalía y pide a Pedro Sánchez que respete las instituciones del Estado

Montesinos exige al socialista que diga si pactará o no con independentistas tras el 10N: "Su silencio es muy clarificador"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, que respete las instituciones del Estado al tiempo que ha defendido la autonomía de la Fiscalía.

Así lo ha indicado en Málaga tras ser cuestionado por los periodistas por las declaraciones de Sánchez en las que ha contestado "¿La Fiscalía de quién depende?", al ser preguntado por qué prometió en el debate electoral traer de vuelta a España a Puigdemont.

Montesinos ha recalcado que la Fiscalía "es un órgano autónomo y desde el PP siempre vamos a respetar a todas las instituciones del Estado y vamos a defender esa autonomía y al ministerio fiscal ante las presiones que no se deben de realizar por parte de otros actores políticos".

Sobre el real decreto ley del Ejecutivo para impedir que la Generalitat catalana y cualquier otra entidad pública desarrolle una administración electrónica que quede fuera del control del Estado por alojarse en servidores fuera de la UE, como sucede con Identicat, el dirigente del PP ha señalado que le parece "muy bien que en el marco de la ley el Gobierno tome las decisiones que considere oportuno".

En este punto, Montesinos ha reiterado que Pedro Sánchez "va tarde en otras decisiones", citando de nuevo la activación de la Ley de Seguridad Nacional: "No puede ser que --Quim-- Torra siga en la cúspide de los Mossos y no puede seguir al frente de la Policía Autonómica".

También ha insistido en que el Gobierno central "debería haber enviado ya el requerimiento a Torra para que responda si está con la Constitución y la ley o que se atenga a las consecuencias". El portavoz nacional del PP ha vuelto a criticar que Pedro Sánchez "no está actuando a la altura de las circunstancias", exigiéndole que "garantice la seguridad en Cataluña, el orden público, la libertad y la igualdad".

PACTAR CON INDEPENDENTISTAS

Montesinos ha criticado que Sánchez no respondiera en el debate pese a las "insistentes" preguntas de Casado sobre si pactará o no con los independentistas tras las elecciones y le ha exigido que diga "sí o no porque si no su silencio será clarificador y significará que abre las puertas de par en par a pactar con independentistas".

Ha recordado que Sánchez "podría haber roto con los separatistas en la Diputación de Barcelona pero no lo hizo, ni en los ayuntamientos donde tiene pactos institucionales". En este punto, ha pedido a los barones del PSOE a que digan si están "a favor o en contra de que pacte con los independentistas".