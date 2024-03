El Defensor no tramita quejas sobre la amnistía por no interferir en una ley en trámite

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha explicado este viernes que está recibiendo quejas de ciudadanos por la amnistía, pero no puede tramitarlas porque se trata de una ley que está en tramitación parlamentaria y la institución no debe "intervenir ni interferir".

Gabilondo se ha pronunciado en esos términos en la rueda de prensa que ha ofrecido tras presentar en el Congreso el informe anual de la institución relativo a 2023.

"La ley de amnistía no ha sido aún aprobada y no nos podemos pronunciar. La institución del Defensor del Pueblo no puede -ni, en mi opinión, debe- intervenir ni interferir en los procesos de elaboración de las normas", ha manifestado.

Al respecto, ha recordado que fue el primer responsable de la institución en democracia, Joaquín Ruiz-Giménez, quien estableció que el Defensor trabaja "sin interferir en cauces institucionales por donde se deben canalizar discrepancias políticas", y él comparte ese criterio.

Todo ello sin ser "indiferentes" a las demandas de la sociedad, ha dicho Gabilondo.

"No podemos pronunciarnos y no debemos pronunciarnos sobre leyes cuando estas están trabajándose en el Congreso por los que tienen competencia y poder constitucional de hacerlo en tanto no hayan sido aprobadas por las Cortes Generales", ha recalcado.