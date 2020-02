El Defensor del Pueblo traslada a la Fiscalía manifestaciones "xenófobas" de políticos a menores extranjeros

El Defensor del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía General del Estado las manifestaciones "xenófobas" de determinados responsables políticos hacia menores extranjeros no acompañados (menas) tras la denuncia que interpuso ante esta Institución Más Madrid.

En la carta que dirige el Defensor a este partido, se recoge su posición respecto a los mensajes "xenofobos y racistas dirigida a la ciudadanía de los que estos niños han sido objeto", en los que se "les criminaliza e incluso se justifican determinadas formas de violencia contra los mismos" haciendo "especial hincapié en la necesidad de que ciudadanos y administraciones se impliquen en la lucha "contra tales actitudes xenófobas, inadmisibles en una sociedad democrática".

Por ello, desde esta institución se ha realizado "un llamamiento a todos los actores sociales, y particularmente a los poderes públicos, formaciones políticas y medios de comunicación para que combata firmemente los mensajes intolerantes y xenófobos que se intentan inculcar a la ciudadanía".

"Respecto a la situación en la que se encuentra el centro de Hortaleza esta institución tiene en curso distintas actuaciones, en concreto, con la sobreocupación que sufre, el excesivo tiempo que los interesados permanecen en el mismo pese a su carácter de primera acogida sin que se les asignen un recurso adecuado a sus necesidades por el trato recibido por vigilantes y educadores así como por el resto de deficiencias detectadas", ha sostenido el Defensor.

Asimismo, en relación con los mensajes aparecidos en redes sociales, de los que da traslado en su escrito así como las manifestaciones de determinadas responsables políticos, esta institución entiende que los hechos relatados "pudieran contener conductas presumiblemente delictivas" por lo que da traslado a la Fiscalía.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Camara regional, el diputado y portavoz de Políticas Sociales, Emilio Delgado, ha recordado que en noviembre presentaron la denuncia ante el defensor debido a los pronunciamientos de la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, a las puertas del centro de menores de primera acogida de Hortaleza.

"Vox adoptó una actitud muy irresponsable que vino seguida de agresiones a estos menores y de unan campaña en redes sociales muy fuerte contra estos niños", ha lamentado.

En este punto, el parlamentario ha recordado las palabras de Monasterio que trasladaron al Defensor sobre que "en Madrid no se puede salir a la calle por miedo a que te roben los menores extranjeros no acompañados". "Una responsable política tiene que hacerse cargo de lo que dice y no quedar impune", ha lanzado.