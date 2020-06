La defensa de Trapero: Es "evidente" que Fiscalía no ve condena por sedición

Olga Tubau, la abogada del mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y de la intendente Teresa Laplana, considera que la alternativa de desobediencia que la Fiscalía ha planteado este lunes es la "evidencia verbalizada" de que no ve indicios suficientes para una condena por sedición.

En declaraciones a los medios a las puertas de la Audiencia de Barcelona, Tubau ha expresado su satisfacción por la decisión de la Fiscalía de rebajar su petición de condena a sedición y plantear una alternativa de desobediencia para Trapero y Laplana, aunque cree que sigue siendo un "delito grave" para dos policías "vocacionales" que quieren seguir ejerciendo.

Según Tubau, la rebaja de pena supone una "buena noticia" que revela que la Fiscalía tiene "serias dudas" de que el tribunal condene por sedición porque a lo largo del juicio no ha aportado los "elementos suficientes" que prueben ese delito.

La abogada ha advertido, no obstante, de que el de desobediencia que la Fiscalía ha planteado como alternativa supone un "reproche gravísimo" para unos mandos policiales y lleva aparejado una pena de inhabilitación que "tampoco se puede menospreciar", dado que les impediría seguir ejerciendo.

En ese sentido, ha precisado que no ha introducido ninguna alternativa en sus conclusiones definitivas porque no se plantea "ninguna otra sentencia que no sea la absolución", teniendo en cuenta la "prueba apabullante" aportada por la defensa frente al "desierto probatorio" de la Fiscalía para mantener tanto el delito de sedición como el de desobediencia. EFE

