La defensa de Pau Rigo combate la petición de la Fiscalía de repetir el juicio

La defensa de Pau Rigo, el anciano de Porreres que mató a un ladrón de un disparo durante un asalto en su casa, se ha opuesto a la petición de la Fiscalía de repetir el juicio, remarcando, entre otros argumentos, que la decisión del Jurado de absolverle "es tan contundente como cristalina".

El abogado Jaime Campaner ha presentado un escrito de alegaciones en el que combate los argumentos del fiscal, sosteniendo que, en primer lugar, el Ministerio Público ni siquiera podría recurrir la absolución ahora, porque debió denunciar cualquier defecto formal "en su debido momento".

De este modo, el letrado pide la inadmisión del recurso de la Fiscalía, y en caso de que se admita a trámite, solicita su desestimación, como había adelantado 'Diario de Mallorca'.

El abogado argumenta que la acusación no acredita una indefensión material suficiente, porque el fiscal "no identificó infracción normativa alguna" en la elaboración del veredicto, más allá de opinar que los párrafos podían ser "excesivamente largos", pero no formuló protesta ni propuesta de modificación.

Además, recalca que, después de que se leyera públicamente el veredicto, la Fiscalía podría haber intervenido para evitar que se disolviera el Jurado antes de que fuera tarde para subsanar cualquier error, pero "perdió su oportunidad". "No puede guardarse un espeso silencio ante posibles defectos y luego pretender resultar favorecidos por ellos", razona la defensa.

En caso de que se admita a trámite el recurso, la defensa también presenta alegaciones para oponerse al fondo de la petición. Según el letrado, "la decisión del jurado es tan contundente como cristalina": insiste en que se descartó por unanimidad que Rigo actuara con ánimo de causar la muerte del ladrón, y que las proposiciones posteriores a aquella pretendían, si un caso, contemplar circunstancias que le hubieran beneficiado de declararse probado previamente el homicidio.

Por ello, la defensa ha reiterado que esas proposiciones no deberían haberse votado siquiera, y que en cualquier caso no se alcanzó la mayoría necesaria para emitir un veredicto de culpabilidad (fueron cinco votos frente a cuatro). "No existe el limbo denunciado por el ministerio público, sino que estamos ante una cuestión puramente aritmética", abunda.

Además, el abogado también cuestiona los argumentos del fiscal sobre el "verdadero sentir del jurado". La defensa recuerda que el proceso penal no busca "sensaciones o voluntades" y que "el parecer del jurado no debe ser objeto de interpretación, sino de mero recuento de votos". "Cuestión distinta es que el resultado de la votación no sea del agrado del Ministerio Fiscal", apostilla.

ASALTO EN UNA CASA DE CAMPO EN PORRERES

Cabe recordar que la magistrada dictó una sentencia absolutoria para Pau Rigo, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) revocara la nulidad del veredicto.

Los hechos que se juzgaron tuvieron lugar en febrero de 2018 en una casa de campo en Porreres. En el banquillo se sentaron Pau Rigo, un hombre de 83 años acusado de homicidio por la muerte del atracador; y otros tres hombres acusados de planear y ejecutar el robo.

Durante la ejecución del robo por parte de uno de los acusados y su hermano gemelo, Rigo cogió una escopeta de caza y disparó contra el último, que falleció. Para el jubilado la Fiscalía pedía una pena de cuatro años, si bien la madre del ladrón fallecido llegó a pedir hasta 15 años por asesinato.

El anciano ya había sido víctima de otro robo unos meses antes. Los dos vecinos de Campos acusados fueron condenados por haberlo planeado también.

En el juicio, Rigo expresó el miedo que pasó: "Me entró el pánico, me vi que me mataban". Insistió en que "no quería disparar" pero que los ladrones, lejos de amedrentarse al ver la escopeta, se le echaron encima.