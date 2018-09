La defensa de Pablo Ibar "no contempla" un veredicto de culpabilidad

PABLO IBAR

La defensa de Pablo Ibar, que se enfrenta el próximo lunes a su tercer juicio por un triple asesinato sucedido en Estados Unidos en 1994, no contempla ningún "veredicto de culpabilidad" porque la Fiscalía "no tiene nada que no tuviera" en el juicio de 2000, que quedó anulado por el Supremo de Florida en 2016.