La defensa de Igor 'El ruso' califica de homicidio la muerte del ganadero José Luis Iranzo

Retira las eximentes de miedo insuperable, alteración de percepción de la realidad y pide la libre absolución por el resto de delitos

El abogado de Norbert Feher, alias 'Igor el Ruso', que está siendo juzgado con tribunal del jurado en la Audiencia de Teruel, como presunto autor del triple crimen de Andorra, hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2017, ha modificado sus calificaciones provisionales, y ha considerado que existe un delito de homicidio en el caso del ganadero José Luis Iranzo sin circunstancias modificativas de la responsabilidad.

El letrado Juan Manuel Martín Calvente ha solicitado la libre absolución para el resto de delitos, y ha retirado las eximentes de miedo insuperable de su patrocinado y alteración de la percepción de la realidad desde la niñez.

El Ministerio Fiscal, al igual que el resto de las acusaciones particulares y populares, han elevado a definitivas sus calificaciones provisionales, pidiendo la prisión permanente revisable. No obstante, Enrique Trebolle, abogado de la familia Iranzo ha introducido el delito de atentado en el caso de los asesinatos de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero.

La fiscal ha considerado que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato por la muerte causada a José Luis Iranzo, cuando acudió a su finca 'El Mas del Saso'; otros dos delitos de asesinato y otros dos de atentado por las muertes de los agentes de la Benemérita Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero; un delito de robo con violencia por el robo del vehículo a Iranzo; dos delitos de robo con violencia por el robo de las armas reglamentarias, cargadores, chalecos, móviles y otros efectos de los agentes, y un delito de tenencia ilícita de armas por las dos pistolas, una Beretta y otra Smith & Wesson que Feher introdujo en España el acusado y utilizó para cometer los asesinatos.

La acusación pública, quien ha subrayado que Feher ha actuado con alevosía, ha pedido 25 años de cárcel por cada uno de los asesinatos y la prisión permanente revisable en el caso de que sea condenado por los tres, y ha hecho referencia a la sentencia del caso Pioz.

Asimismo, se ha detenido en los antecedentes del acusado, entre los que se encuentran varios robos y dos asesinatos en Italia, por los que pesaba sobre él una orden europea de detención, y ha hecho referencia a la personalidad del acusado, es decir, su frialdad, su desprecio por la vida humana, y su peligrosidad.

Norbert Feher, en la tarde del 14 de diciembre, había entrado en el 'Mas del Saso' para robar. A las 18.30 horas, cuando José Luis Iranzo se acercó a su masico, Igor 'El Ruso' le esperó frente a la puerta, le disparó al corazón y le disparó de nuevo por la espalda, alcanzándole en el brazo izquierdo. El Ministerio Fiscal ha expuesto que Feher pudo haber elegido otra opción, como haberse escondido, pero optó por acabar con la vida de esta persona, para "eliminar obstáculos" como él mismo ha declarado.

A continuación, robó el coche de Iranzo, un Mitsubishi 'pick-up' con el que se dirigió al 'Mas de Zumino'. Alli, a las 18.45 horas, tendió una emboscada a los dos guardias civiles del Equipo Roca, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, que habían acudido a verificar el vehículo. Feher, escondido detrás del vehículo de la Benemérita sorprendió en la oscuridad, según el relato de la fiscal a los dos agentes cuando todavía tenían sus armas enfundadas y empezó a disparar con las dos pistolas, una en cada mano, en la derecha la Beretta y en la izquierda la Smith & Wesson, y no paró hasta quedarse sin munición.

Les disparó a las caderas, con el fin de que cayeran al suelo, y les remató. Ninguno de los disparos que hicieron los guardias rozó a Feher.

Por su parte, Jorge Piedrafita, el abogado que representa a la viuda e hija de Víctor Romero, ha expuesto que Feher supo perfectamente que estaba disparando a dos guardias civiles, y no actuó en legítima defensa. "Los agentes están emboscados, sin visibilidad y sin opción de defensa, ellos acudieron a un aviso y, confiados bajaron de su coche con sus armas reglamentarias enfundadas".

Además, esta acusación particular ha resaltado que Feher "no se detuvo ante nada, quería seguir huyendo, les disparó para producirles dolor y acabar con ellos, incluso inutilizó una de sus armas y les robó".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ramón Castro, el letrado de la familia de Víctor Jesús Caballero, ha destacado que el acusado obró con ensañamiento, además de con alevosía y con ánimo de matar en los tres asesinatos. "Asesinó con ánimo de ocultar los delitos que había estado cometiendo, es un asesino, no obró en legítima defensa y tampoco sufre neurosis de guerra".

Enrique Trebolle, el abogado de la familia Iranzo, ha incluido en sus calificaciones definitivas el delito de atentado a la autoridad por la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil, sumándose así, a la calificación realizada por el Ministerio Fiscal.

Trebolle ha dicho que "este es uno de los casos más importantes en las últimas décadas", y ha alabado la "solidez" de las pruebas presentadas y el trabajo realizado en las periciales, que ha calificado de "pluscuamperfecto".

"Feher no actuó en legítima defensa, no padece estrés postraumático, es un pistolero". A José Luis Iranzo le sorprende y el primer proyectil le impactó en el corazón, y a los agentes de la Guardia Civil les dispara por la espalda, no se pudieron defender y cayeron abatidos".

Esta tarde, continúa el juicio con la exposición de los informes del resto de la acusaciones y de la defensa.