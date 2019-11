La defensa dice que no hay pruebas, sino una investigación policial errónea

La defensa de Miguel López, yerno y único acusado del crimen a tiros de la viuda del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, ha afirmado al término del juicio que no hay pruebas directas ni siquiera indicios contra su defendido sino que se ha demostrado una investigación policial "equivocada".

Así lo ha sostenido el abogado Javier Sánchez-Vera en las conclusiones finales en la última sesión en la Audiencia Provincial de Alicante, en la víspera de que las seis mujeres y tres hombres del jurado popular se recluyan para deliberar el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad de López, casado con la hija menor de la víctima.

En un alegato de unas dos horas, el abogado ha afirmado que "cuando equivocas la investigación desde el principio no puede salir nada bien" y ha añadido que su defendido, Miguel López, era "de los que mejor se llevaba con María del Carmen (Martínez), aunque se diga lo contrario".

Durante el juicio se han reflejado las disputas familiares por el control de las empresas, valoradas en unos 120 millones de euros, que se traducían en dos bandos, uno formado por la víctima y su hijo primogénito (y acusación particular), Vicente Sala Martínez, y otro por las tres hermanas, incluida la esposa del acusado, María Fuensanta 'Fany'.

Ha desmentido que Miguel tuviera un poder de influencia decisivo sobre la marcha de las empresas familiares, especialmente en la más rentable, la del plástico, y ha comentado que en casi 30 años de convivencia y de comer juntos casi a diario, las acusaciones se han acogido a una sola ocasión en la que, en la sobremesa, "se levantó y se fue".

"Un día le gritó, y está mal gritar a la suegra pero no me parece relevante", ha continuado el abogado, quien ha reiterado que lo único que hay contra López son "hipótesis" que no llegan a la categoría de indicios aunque la fiscalía y la acusación las consideren pruebas.

Tras escuchar cerca de cinco horas de conclusiones finales de la fiscalía y la acusación particular, Sánchez-Vera ha defendido que el acusado se haya acogido a su derecho de no declarar para evitar "confundir" y que las acusaciones le hagan "un lío", ya que cree que estas partes "no quieren saber la verdad" sino condenarle a 24 años de cárcel.

Este abogado ha lamentado "los recursos retóricos" utilizados ante el jurado por las acusaciones, por ejemplo, al referirse al primogénito como "hijo de la víctima" y a sus hermanas como "cuñadas" del acusado, y ha opinado que esto "denota que no tienen pruebas".

Entre los supuestos indicios usados contra López también está lo expuesto sobre que su teléfono figurara como apagado o en 'modo avión' coincidiendo con el homicidio, y ha señalado que el periodo en que su móvil aparece desconectado fue desde las 17 horas, 48 segundos y 14 centésimas del 9 de diciembre de 2016 a las 18h48.14, "justo una hora" lo que en su opinión evidencia que "es un error de Movistar" o de la operadora en cuestión.

Una de las preguntas que el fiscal quería haber preguntado es por qué entregó el coche a María del Carmen en el lavadero, un punto a oscuras y sin cámaras de seguridad, y el abogado ha aclarado que la dueña de Novocar tenía fama de mal genio si no se le adecentaba el vehículo, por lo que se le dio allí "para que viera que estaba limpio".

También ha citado a varios testigos que han acreditado que vieron al acusado "tan pichi" (tranquilo) justo antes de irse a casa y después de supuestamente haber cometido el crimen.

Y ha proseguido que "no hay quien se lo crea" que él pudo matarla porque en esa situación quien dispara no puede evitar tener "la boca reseca, temblor en las manos, pulsaciones y sudoración", entre otros aspectos.

En todo caso, ha sostenido que los disparos se efectuaron a las 18:55 cuando su defendido salió del concesionario a las 18:38.