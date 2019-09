Defensa condecora a seis soldados que frustraron un atentado en Mali

Seis soldados de la Brigada Galicia VII han sido condecorados este martes por haber frustrado el pasado 24 de febrero un ataque terrorista contra el centro de adiestramiento de la misión militar de paz de la Unión Europea en Mali.

En un acto celebrado en el cuartel de la Brilat en Figueirido (Pontevedra), han sido reconocidos los soldados Richard Ríos Dávalos y Daniel Gómez Varela, el brigada Óscar Néstor Gutiérrez, los sargentos Pedro Varela Martínez y John Mauricio Patiño y el capitán David Matilla Fuentes.

El ataque lo perpetraron dos vehículos "pick-up" que se lanzaron contra el centro de adiestramiento de la misión de la Unión Europea con casi mil kilos de explosivos y, una vez abortado el atentado, dos de ellos incluso desactivaron uno de los coches bomba.

"Aún lo recordamos como si fuera ayer", ha explicado el soldado Ríos Dávalos, que, junto a sus compañeros, ha hablado públicamente por vez primera del atentado.

Él, que junto a su compañero el soldado Gómez Varela, estaba de guardia la madrugada del ataque, logró neutralizar el primer vehículo terrorista que atacó la base de Koulikoro y reconoce que en esos momentos "te pasa de todo por la cabeza porque los ves llegar y no sabes cómo van a actuar".

"En un primer momento no te lo crees y vas actuando sobre la marcha", ha asegurado el militar, que vio cómo el primer vehículo chocó contra la esquina del centro militar y se vio obligado a disparar para repeler el ataque hasta que tuvo que replegarse al llegar el segundo camión, que fue el que acabó explotando.

Ese momento, según Daniel Gómez, "no te lo esperas" y fueron momentos "de mucho caos" porque se fue la luz en el cuartel y "empezó a pasar gente por delante y no sabías si querían entrar o no", ante lo cual "fue muy importante mantener la calma".

Si alguno de estos vehículos hubiese penetrado el centro militar, ha afirmado el capitán David Matilla, hubiera sido una "masacre".

La entrada principal por donde querían acceder, ha explicado, estaba a "escasos metros de la zona de vida", donde estaba el resto de los militares alojados, y el radio de acción del explosivo "habría causado más de un centenar de muertes".

Seis meses después del ataque, han reconocido, "ya dormimos bien".

La imposición de estas condecoraciones ha estado presidida por la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, que ha felicitado a estos militares por evitar un ataque "muy importante" contra el centro de adiestramiento que la UE tenía en Mali y que estaba, ha dicho, "perfectamente coordinado y planificado".