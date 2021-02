Defensa de Cifuentes pide absolución ante acusación "selectiva y arbitraria"

El letrado de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido su absolución en el juicio por el caso Máster, porque no se ha acreditado que indujera a la falsificación de su trabajo de fin de posgrado y se trata de una acusación "selectiva y arbitraria" que no debió llegar a juzgarse.

La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid ha dejado visto para sentencia este viernes el juicio tras cinco sesiones. Ni Cifuentes ni las otras dos procesadas han querido hacer uso de su derecho a la última palabra.

"No, muchas gracias, señor presidente", ha contestado Cifuentes al ofrecimiento del tribunal, que a partir de ahora deliverará sobre la petición de tres años y tres meses de cárcel que mantiene la Fiscalía para ella como inductora de la falsificación del trabajo de fin de máster (TFM) que debió presentar y defender en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

También mantiene la misma pena para la profesora y asesora de la Comunidad de Madrid Teresa Feito y de 21 meses de cárcel para la profesora Cecilia Rosado, aunque para ésta pide la atenuante de confesión y de miedo insuperable.

El letrado de Cifuentes, José Antonio Choclán, ha defendido la absolución de la expresidenta "para poner fin al calvario al que ha sido sometida en los últimos años" y porque no se ha acreditado ni que no hiciera el TFM ni el delito de inducción a la falsificación.

"Es una acusación selectiva y arbitraria, en el sentido de no objetiva, que ha ido en contra del criterio del fiscal y de los tribunales de justicia", ha sostenido el letrado de Cifuentes, que ha afirmado que no se tenía que haber llegado a juicio y que la Fiscalía nunca debió acusar, como no lo hizo con otros alumnos del máster que mostraron "el mismo 'modus operandi'" y sobre los que se sobreseyó la causa.

Ha subrayado que el Ministerio Público en su escrito solo acusa a Cifuentes de hablar con Teresa Feito "para hacer las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis" que se desató al publicarse las irregularidades en su máster, tras lo que exhibió unos documentos públicamente.

El abogado ha mantenido que, según los testimonios, el autor material de la inducción a la falsificación fue Álvarez Conde y que "el proceso para falsificar el acta es más atribuible a la exigencia interna del rector y el vicerrector que a una influencia externa": "Todo se cocinó en el seno de la universidad" con el fin de "lavar la cara", ha añadido.

Por su parte, el letrado de Teresa Feito ha basado su alegato en negar que existiera relación alguna entre su defendida y la entonces presidenta regional o cualquier persona de su entorno, y ha trasladado la responsabilidad a los profesores Pablo Chico y Cecilia Rosado, principalmente.

Sobre el profesor Pablo Chico, la defensa de la exasesora de la Consejería de Educación ha destacado, entre otros argumentos, que fue este catedrático quien envió un correo a Feito relatando su versión de lo sucedido, acompañado de la petición de que se difundiera a los medios para esclarecer los hechos.

En cuando a Cecilia Rosado, ha expresado que ella misma relató que fue Álvarez Conde quien le dijo que rellenara un acta de TFM, así como los nombres que debían componer el supuesto tribunal de Cifuentes, y por lo tanto no se debió a presiones por parte de Feito.

Además, ha trasladado que Rosado participó inicialmente en el engaño al rector de la universidad, Javier Ramos, y no fue hasta pasado un tiempo que reconoció los hechos.

En tercer lugar, el letrado de Cecilia Rosado ha puesto en valor que esta profesora denunció ante la Fiscalía que había falsificado el acta del TFM de Cifuentes "en el minuto uno", y desde ahí ha dicho la verdad, por lo que pide que se tenga en cuenta la atenuante muy cualificada de confesión y de miedo insuperable y se rebaje la pena en dos grados, de manera que quede en nueve meses de cárcel.

La defensa de Rosado ha incidido en que Teresa Feito presionó a Rosado el 21 de marzo de 2018 para que hiciera el TFM de Cifuentes y elaborase un acta falsa, además de mantener la misma actitud con otras personas de la URJC. Feito y Álvarez Conde "la frieron a llamadas", ha destacado.