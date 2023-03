La defensa de Borràs denuncia una persecución política: "Es un 'a por ella'"

Gonzalo Boye, abogado de la presidenta suspendida del Parlament Laura Borràs, la ha proclamado víctima de una causa política por pertenecer a una "minoría nacional" y ha criticado a las "autoridades públicas" que la han declarado culpable de antemano: "Hemos pasado del 'a por ellos' al 'a por ella".

La defensa de Borràs, quien afronta seis años de cárcel por fraccionar supuestamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para adjudicarlos a un amigo, ha centrado el grueso de sus informes finales en denunciar las vulneraciones de derechos de las que, en su opinión, adolece la causa y reclamar la nulidad de las pruebas que incriminan a la presidenta de Junts.

Entre repetidas alusiones a la justicia europea -hasta el punto de vaticinar que habrá un litigio "Borràs contra el Reino de España"-, Boye ha descalificado una causa que a su parecer es "ajena al mundo del derecho" y se ha "sostenido mediáticamente en falacias", hasta generarse "un relato de que es culpable".

"Por autoridades públicas se ha dado por hecho la culpabilidad de Borràs, se le ha privado de un juicio justo de antemano", ha criticado Gonzalo Boye, tras lo que ha añadido que las declaraciones públicas contra su clienta "han sido masivas, abusivas, han sido un 'a por ella".

Mientras denunciaba que Borràs sufre persecución política por pertenecer a una "minoría nacional" o "grupo objetivamente identificable", Boye se ha jactado de haber acudido al juicio no solo a defender a la dirigente de Junts, sino "al Estado de derecho dese una perspectiva democrática".

"Lo que aquí ha pasado nunca debió pasar, al menos en una democracia", ha zanjado el abogado, tras advertir de que la causa contra la presidenta suspendida del Parlament lo devuelve a "tiempos pretéritos peligrosos".

Asimismo, el letrado ha arremetido contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ponente de la sentencia, Jesús María Barrientos, por demostrar falta de imparcialidad en el juicio, al retirar la palabra a la defensa, aludir en más de un ocasión a "fases posteriores" del proceso y, hoy mismo, al recriminarle que se "encarara" con la fiscal.

"Yo no me he encarado con nadie, me he girado para escuchar a la persona que estaba hablando, es una regla de educación", se ha justificado.

También ha cargado Boye contra las negociaciones que los otros dos acusados, beneficiarios de los contratos de la ILC, han mantenido con la Fiscalía para rebajar su pena a cambio de delatar a Borràs y contra los dos administradores de la entidad, Assumpta P. y Roger E., que la incriminaron con su testimonio.

En ese sentido, ha considerado que los dos funcionarios de la ILC "no son ajenos a lo que pasó" y ha recordado que tenían el deber de denunciar de haber apreciado irregularidades en la institución: "Desde Núremberg no se oía a tanta gente diciendo que solo cumplía órdenes", ha agregado.

Boye ha negado que con su línea de defensa esté descargando la responsabilidad de los contratos en los dos funcionarios de la ILC -"no la hay por parte de nadie", ha apuntado-, pero se ha mostrado convencido de que a los dos administradores "les ha entrado miedo" porque son conscientes de que "si han ido a por Borràs, pueden ir a por cualquiera".

Gran parte del alegato de la defensa se ha destinado a cuestionar que el material informático intervenido fuera correctamente custodiado por los Mossos d'Esquadra, a quienes Boye ha reprochado que incumplieran todos los protocolos para "garantizar la integridad y autenticidad" de las pruebas.

Ya sobre el fondo de los hechos de que se acusa a Borràs, Boye ha defendido que los trabajos que adjudicó a su amigo eran diferenciados, por lo que no hubo un fraccionamiento ilegal, y ha reconocido que los presupuestos que presento Isaías H. para hacerse con los contratos eran "mendaces, pero no falsos".

"Que hayan aceptado falsear documentos no significa que los hayan falseado en términos jurídicos. No ha pasado de la mendacidad", ha insistido. EFE

