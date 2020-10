La defensa de Anna Gabriel reprocha a Llarena no enviar su causa a los juzgados de Barcelona

La defensa de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha reprochado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no enviar su causa a los juzgados de instrucción de Barcelona y ha advertido de que esto deja "abierta la posibilidad a formular una acusación diferente a la de desobediencia".

En un comunicado de Free Anna Gabriel, el grupo de apoyo de la 'cupaire' que reside en Suiza para no comparecer ante el Supremo, ha criticado que el lunes Llarena emitió un auto que rechaza la solicitud de su defensa de trasladar su causa a un tribunal de primera instancia, ya que Gabriel ya no es aforada y considera que el TS "no es competente".

Según ellos, Llarena considera que mientras Gabriel no comparezca ante el Supremo no puede haber ningún posicionamiento sobre la competencia de este tribunal.

"Así, el mensaje del Tribunal Supremo es muy nítido: Anna Gabriel ha sido declarada en rebeldía y como tal se tiene que entregar a las autoridades competentes, a manos de la Policía Nacional o la Guardia Civil, y ser trasladada al TS para declarar ante el juez instructor. Solo en ese momento se podrá proseguir la causa contra ella y valorar entonces la responsabilidad criminal que pueda derivarse de una eventual actuación delictiva de naturaleza pública", lamentan.

Free Anna Gabriel ha sostenido que en el último año se ha especulado sobre la posibilidad de que la exdiputada de la CUP volviera, ya que se le acusaba de desobediencia, que no conlleva penas de prisión, pero este auto de Llarena refuerza los argumentos para quedarse en Suiza: "Si los motivos políticos de fondo que lo justificaban no fueran suficientes --comenzando por la persistencia y la agudización de la represión contra el movimiento popular por la autodeterminación-- un nuevo auto de Pablo Llarena los subrayó ayer más explícitamente que nunca".