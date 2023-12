El PP defenderá el viernes una enmienda de totalidad a unas cuentas "insolidarias" e "irreales"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha confirmado este miércoles que el Grupo Parlamentario Popular registrará una enmienda a la totalidad para pedir la retirada del proyecto de presupuestos regionales para 2024 impulsado por el Ejecutivo regional presidido por el socialista Adrián Barbón.

Según ha explicado Queipo en una intervención en abierto antes de la reunión del Comité Ejecutivo Regional del partido los presupuestos que ha presentado el gobierno bipartito (PSOE e IU) son "insolidarios", "irreales", "insuficientes" e "insostenibles".

El PP asturiano defenderá su enmienda a la totalidad y pedirá la retirada del proyecto en la sesión plenaria prevista para este viernes por la mañana en la Junta General del Principado de Asturias.

A juicio de Queipo, el proyecto es "insolidario" con los ciudadanos porque no tiene en cuenta los problemas de los más vulnerables, sino que solo se ocupa de los intereses de "autopromoción" del Ejecutivo de Barbón.

"No podemos estar de acuerdo con que la recaudación tributaria sea casi 800 millones superior a la de 2019, que el Ejecutivo acumule cada vez más recursos mientras los asturianos son cada vez más pobres", ha argumentado Queipo.

Considera el presidente del PP asturiano que la denominada 'vía fiscal asturiana' ha sido "un fracaso" y solamente devuelve un euro de cien que recauda. Ha acusado al Ejecutivo de negarse a compensar a los asturianos por el esfuerzo extra que están realizando en el actual contexto de alza de precios.

Considera además que el proyecto de presupuestos es "irreal" porque la experiencia de las últimas cuentas presentadas por Barbón demuestran que no se ejecutan. Así, ha explicado que la ejecución de la inversión real de este año a semanas del cierre del ejercicio es de tan solo un 29 por ciento. "Es decir, no se han ejecutado 680 millones de euros; qué más da el Presupuesto si no se gasta, qué más da la inversión si no se invierte", ha lamentado.

Ve "insuficiente" el proyecto porque contiene las políticas "de siempre", lo que contribuirá a "empeorar" los problemas de Asturias, que ya tiene la mayor tasa de paro del norte del país, la peor tasa de actividad de España o los peores datos demográficos.

Por último, considera que las cuentas son "insostenibles" porque la "incapacidad de gestión" del Gobierno regional provoca que los gastos crezcan año tras año.

Frente a unos presupuestos de "autobombo" de Barbón, Queipo reclama unas cuentas para 2024 que incidan en los problemas "reales" de Asturias.

¿Qúe hará el Gobierno cuando dejen de llegar fondos europeos, o cuando las cesiones de Pedro Sánchez a Cataluña comprometan las transferencias del Estado a Asturias?", se ha preguntado Queipo, antes de añadir que el Ejecutivo de Barbón se ha encargado de demostrar que más dinero no significa mejores servicios. "Su quinto presupuesto es un 33 por ciento más caro que el primero, 1.591 millones más, pero ni es más eficaz, ni resuelve los problemas de los asturianos, que no viven mejor que hace cinco años", ha apuntado.

Para Queipo unos buenos presupuestos para 2024 deberían tener medidas para la atracción y fijación de población e incentivar la natalidad, con nuevos incentivos, una fiscalidad diferenciada para las áreas en riesgo demográfico y mejoras reales en la conciliación.

En materia económica, ha añadido, tendrían que incluir medidas para lograr más empleo y poder dinamizar la economía, con una fiscalidad más competitiva, atracción de inversiones, y una reforma de la Administración para reducir burocracia.

"Los asturianos merecen unos servicios públicos de primer nivel, con una apuesta decidida por la atención primaria y la salud mental, la reducción de las listas de espera sanitarias y de la dependencia o el refuerzo de la atención domiciliaria a la dependencia", ha incidido Queipo.

Las cuentas regionales ya tienen su aprobación garantizada, dado que a los partidos que sustentan al Gobierno (PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS) se ha unido la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, alcanzando así la cifra de 23 votos de 45, suficiente para derrotar cualquier enmienda a la totalidad que pudiera presentar otro grupo. También el compañero de Tomé en el Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro), ha dicho este martes que descartaba presentar o apoyar una enmienda de totalidad.