PP defenderá el tren regional en el Ayuntamiento Cuenca y la Diputación como forma de desarrollo de la provincia

El Partido Popular tanto en el Ayuntamiento de Cuenca como en la Diputación va a defender el mantenimiento de la línea del tren regional como forma de desarrollo de la provincia ya que, a juicio de los 'populares', la línea "es un recurso propio de la provincia" y las empresas que están pensando en instalarse en diferentes territorios "utilizan la variable de poder estar conectados con una línea ferroviaria que les acerquen a los puntos de distribución".

Durante una rueda de prensa este lunes en la sede del PP conquense, el presidente provincial, Benjamín Prieto, ha agradecido a los ciudadanos el apoyo al partido por defender esta infraestructura al tiempo que ha lamentado que "tanto la Junta como la Diputación "hagan todo lo contrario".

A juicio de Prieto, "hace falta valentía para aprovechar esos recursos y las virtudes del ferrocarril para el progreso de Cuenca y mejorar la calidad de vida de los conquenses", ha argumentado, al mismo tiempo que ha recordado cómo en 2016 con Ana Pastor como ministra de Fomento "ya se declaró esta línea como servicio público y se comenzó a trabajar para integrar los terrenos de Adif en la trama urbana y romper la brecha de la capital".

Del mismo modo, ha recordado que cuando él era presidente de Diputación ya se puso en marcha el plan Serranía en Vía, con el que "el ministerio se comprometió a poner en marcha un tren turístico en la Serranía de Cuenca al mismo tiempo que Diputación iba a rehabilitar las estaciones del tramo entre Cuenca y Utiel para utilizar los recursos y el patrimonio de la provincia como recursos turísticos".

Un proyecto que, ha asegurado Prieto "fue desmantelado cuando el actual gobierno del PSOE llegó en 2019, y que ahora con el plan xCuenca, se ha vuelto a comprometer a reformar dichas estaciones".

MOCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal 'Popular' en el consistorio conquense, José Manuel Cañizares, ha incidido en que en el pleno municipal de este martes se debatirán 3 mociones relativas al tren convencional, en donde el PP apelará "a la información".

A su juicio, "ningún dirigente político puede tomar una decisión sin estar documentado sobre las cosas que ha de decidir", ha asegurado, y ha pedido "no confundir una línea ferroviaria con un servicio inexistente". Por eso, ha dicho que "si Renfe no ofrece servicios, no se demanda el tren", por lo que ha pedido "llegar a saber por qué no sirve al ciudadano".

Además, Cañizares ha defendido el tren regional como una forma de "mover industria", ya que a su modo de ver, "las empresas que están buscando su implantación utilizan la variable de estar conectado con una línea ferroviaria que les acerque a los puertos de distribución". "Si esta ciudad no reconoce la línea como un recurso que permita su desarrollo industrial, no está apostando por su desarrollo".

Por eso, Cañizares cree que el tren convencional y la línea férrea "son las únicas oportunidades de desarrollo industrial que le quedan a cuenca, y deberíamos saber defenderla sin ninguna media tinta".

EL PSOE DE CUENCA SE QUEDA "SOLO"

En esta rueda de prensa también ha estado el 'popular' Fran Doménech, alcalde de Huete y uno de los integrantes de la plataforma en apoyo al ferrocarril, quien ha asegurado que el PSOE del Ayuntamiento de Cuenca, de la Diputación y de la Junta "se ha quedado solo".

El regidor optense ha explicado que en el Ayuntamiento de Huete, la semana pasada tuvo lugar un pleno en el que se aprobó "por unanimidad, tanto de PP como de PSOE", una situación "que se ha dado en diversos ayuntamiento de la provincia, en donde el PSOE se ha alineado con sus vecinos para pedir que se mantengan los servicios ferroviarios en sus pueblos".

"Cuenca y Tarancón son los únicos ayuntamientos en donde el PSOE no se ha mostrado a favor de sus infraestructuras ferroviarias", por lo que ha asegurado que "la alineación socialista en estos dos ayuntamientos, el Gobierno regional y el Gobierno de España está perjudicando a la provincia de Cuenca y va a permitir el desmantelamiento de una línea ferroviaria tan importante como esta, que nos tiene que llevar a ganar al futuro".

Por su parte, el presidente del grupo 'popular' en la Diputación de Cuenca, Cayetano Solana, ha explicado que el miércoles se celebrará a las 9.00 horas un pleno extraordinario monográfico sobre el tren convencional, a petición del partido, en donde se pedirá la paralización del plan de movilidad xCuenca e instar al Ministerio de Fomento a que use los fondos europeos que va a recibir para invertirlos en la línea férrea.

En caso de que el PSOE no se alinee con el PP, pedirán la dimisión del presidente, Álvaro Martínez Chana, "porque estará avalando el cierre del tren y de las estaciones de la provincia".

"Consideramos que a la luz de todo lo ocurrido en estas semanas, Martínez Chana haya recapacitado y entienda que sólo puede estar al lado de todos los conquenses y facilitar así las posibilidades de desarrollo de la provincia, porque no tiene sentido suspender el proyecto Serranía en Vía para ahora ofrecerse a remodelar las estaciones porque el ministerio se lo pide".

LAS VÍAS VERDES, UNA "CARGA MÁS" DE COMPETENCIA MUNICIPAL

Por último, Doménech ha asegurado que desde que el Ministerio convocara a los ayuntamientos a una reunión el mismo día que se anunció la intención de cerrar la línea, "nadie se ha vuelto a poner en contacto con los consistorios afectados para firmar el protocolo para llevar a cabo este plan de movilidad".

Además, una vez visto el dossier, el alcalde de Huete ha afeado que las vías verdes que se incluyen en el plan vayan a pasar a ser de competencia municipal. "Casi no tenemos recursos para mantener servicios en el pueblo y en las pedanías como para dedicar también servicios al mantenimiento de las vías verdes", ha lamentado, por lo que ha considerado que las vías verdes "serían una carga más".