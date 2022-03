El decreto para reducir la temporalidad en la Administración, a debate el próximo martes en el Parlament

El decreto 2/2022 para reducir la temporalidad en el empleo público de Baleares y que da cumplimiento a la ley estatal 20/2021 de 28 de diciembre para combatir la temporalidad en la administración pública para reducirla al 8% y favorecer la estabilización de plazas interinas será uno de los múltiples temas que se debatirán en el pleno que se celebrará el próximo martes, 15 de marzo, a partir de las 09.00 horas, en el Parlament balear.

También, en la sesión plenaria del próximo martes, se debatirá el decreto 1/2022 para que los consells insulares de Menorca e Ibiza puedan compensar a las empresas de transporte regular por las pérdidas que les haya podido ocasionar la pandemia en 2021 por la pérdida de pasajeros.

En relación, precisamente, al debate del decreto 1/2020, la portavoz parlamentaria adjunta del PSIB-PSOE, Sílvia Cano, ha explicado que las compensaciones eran dos reclamaciones de ambas instituciones insulares a las que el Ejecutivo autonómico ha dado respuesta.

OTROS TEMAS DE DEBATE

Más allá de estos debates, los parlamentarios abordarán en el pleno del Parlament del próximo martes, otros temas tales como el decreto ley de Turismo, las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania o la visita de una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por los abusos a menores tuteladas, entre otros.

En relación a esta última cuestión, hay que recordar que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta semana una queja formal al presidente del Parlament, Vicenç Thomas, tras la negativa a ceder un espacio en la Cámara balear a la misión europea que debe investigar los casos de abusos a menores tuteladas.

Para el portavoz de los 'populares' en el Parlament, Antoni Costa, es una "vergüenza" que entre instituciones no se haya dado un trato preferente y que no se haya podido habilitar un espacio para que la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo haga su trabajo. "Hay espacios suficientes y es incomprensible que este espacio requerido no haya sido atendido ya", ha señalado Costa.

Asimismo, en el pleno del próximo martes se debatirá sobre la subvención de estudios y proyectos de investigación por parte del Institut d'Estudis Baleàrics y la política del Govern en relación a la Atención Primaria. Ambas cuestiones, iniciativas del PP, se abordarán en una interpelación y moción, respectivamente.