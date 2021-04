El declive político de Illa y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. El declive político de Illa: de ser ministro clave en Moncloa a desaparecer tras su aventura en Cataluña

El futuro político de Salvador Illa en Cataluña está más en el aire que nunca, debido a su poca presencia durante las últimas semanas en las principales negociaciones que tienen como fin la creación de un nuevo gobierno en Cataluña. En este sentido, el candidato del PSC se ha visto ensombrecido por el posible pacto entre ERC y la CUP, con el posible beneplácito de JxCat. Salvador Illa llegaba a Cataluña con la intención de liderar al constitucionalismo frente a la gestión desbocada que el independentismo había hecho durante los últimos años en Cataluña. Con una estrategia muy bien marcada desde Moncloa y con el apoyo de toda la cúpula de Moncloa. El político socialista tenían muy buenas sensaciones, debido a la importante crisis de identidad en la que se encuentran sumergidas otras formaciones constitucionalistas como Ciudadanos o el propio Partido Popular.

2. La Junta Electoral da la razón al PP sobre la inclusión de Toni Cantó en la lista de Ayuso

La Junta Electoral Provincial ha avalado la candidatura del Partido Popular a las próximas elecciones del 4 de mayo, después de haber sido impugnada por el PSOE de Madrid que denunció la "inelegibilidad" de Toni Cantó y del exalcalde de Toledo Agustín Conde, al ser incorporados a la lista 'popular' pese a empadronarse fuera de plazo. En una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, la Junta se pronuncia sobre la denuncia del PSOE de Madrid en la que impugnaba la lista de los populares al considerar que tanto Cantó como el exalcalde de Toledo Agustín Conde se empadronaron fuera de tiempo para poder participar en las mismas.

3. Todo sobre la vacuna de Janssen: monodosis, 85% de eficacia a los 28 días y con efectos leves

Moderna, Pfizer, AstraZeneca... Europa mira con esperanza y prudencia a la cuarta vacuna contra la covid-19 aprobada en la UE, la de Janssen, fabricada por la farmacéutica Johnson & Johnson (matriz de Janssen). Como novedad de esta vacuna solo se necesita una dosis para alcanzar la inmunización efectiva "lo que la hace mucho más atractiva para acelerar el proceso de vacunación, alcanzar la velocidad de crucero y tratar de llegar al final de verano con un porcentaje de la población lo suficientemente inmunizada", señala a COPE el virólogo José Antonio López, profesor Titular de Microbiología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma y director del grupo de Neurovirología de este Departamento.

4. Doctor López Acuña, en TRECE: "Nos tendremos que vacunar con periodicidad, en función de las mutaciones"

En una entrevista en ‘El Cascabel’ de TRECE, el doctor Daniel López Acuña, ex directivo de la OMS, ha valorado el proceso de vacunación en España y Europa, la eficacia de la cuestionada vacuna de AstraZeneca y la posibilidad de tener que volver a inocular la vacuna en futuros años ante la mutación del covid. Sobre la polémica de los trombos provocados por la vacuna de AstraZeneca, López Acuña insiste en que “sigue siendo más que válida la declaración de la Agencia Europea del Medicamento que estableció que la vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz. Los episodios esporádicos poco frecuentes de enfermedad tromboembólica no se han establecido como un fenómeno causado por la vacuna. No hay nada que nos deba llevar a considerar que estamos ante una vacuna insegura. Lo más importante es proteger a la población con cualquiera de las vacunas existentes”.

5. Unidades post covid: cómo es la nueva propuesta de Ayuso y por qué es necesaria para vencer al virus

Este lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que se pondrá en marcha una estrategia integral de cuidados post-covid en el Zendal, unidades específicas de seguimiento en Atención Primaria y Unidades Clínicas Hospitalarias. En todos estos departamentos sanitarios, los facultativos atenderán "a los pacientes que sufren los efectos secundarios de la enfermedad. A aquellos que requieren de una atención sanitaria específica". Esta iniciativa ya se está probando en el Hospital Isabel Zendal en un módulo de 48 camas y está previsto que las actuaciones de los expertos vayan dirigidas a la recuperación de complicaciones respiratorias, motoras y psicológicas. Por tanto, la intención es que todos los enfermos post covid que tengan secuelas graves puedan recuperar poco a poco su situación física y psíquica previa a la covid-19.