Decenas de personas se manifiestan contra violación de una mujer en Badalona

Decenas de personas se han congregado este jueves en la plaza de la Vila de Badalona en un acto institucional convocado por el Ayuntamiento para rechazar y condenar la agresión sexual sufrida por una vecina del municipio la pasada madrugada.

Bajo el lema "Badalona dice NO a las agresiones sexuales", la concentración ha reunido a representantes políticos, encabezados por el alcalde, Xavier García Albiol, entidades y asociaciones vecinales, que han querido expresar su condena a los hechos, por los que han sido detenidos ya siete hombres.

Durante el transcurso de la manifestación, Albiol ha leído un manifiesto que ha calificado de "grave atentado contra la dignidad, la integridad y los derechos fundamentales" la violencia "que se ejerce contra las mujeres por el solo hecho de serlo" y han instado a la justicia a "actuar de manera ejemplar".

El alcalde ha animado a "todas las mujeres a que rompan el silencio cuando se encuentren en una situación de agresión o violencia" para que ningún agresor "quede impune" y ha lanzado un mensaje de "confianza y superación" contra esta "lacra".

"Hay que estar al lado de las que sufren y no permitir que pierdan la esperanza, por eso es necesario que todos nos impliquemos en la lucha contra esta lacra y ayudemos a las mujeres que sufren situaciones y episodios de violencia a salir de esa situación", ha señalado.

Algunos de los concentrados se han trasladado posteriormente hacia la puerta del domicilio donde ha tenido lugar la agresión sexual, en la calle Alfons XIII, en el barrio de Llefià, y desde allí han lanzado gritos de "No estás sola, somos tu manada".

Los hechos han tenido lugar esta mañana, hacia las 05:30 horas, cuando la Guardia Urbana de Badalona ha detenido a siete hombres por su presunta relación con la agresión sexual a una mujer.

Según han informado fuentes policiales, la policía badalonesa ha acudido al domicilio donde la mujer había sido presuntamente violada, avisados por un vecino que había oído gritos y ruidos, la han encontrado en estado de shock y la han trasladado a un centro hospitalario.

Los agentes han detenido a los siete hombres que se encontraban en el domicilio, todos ellos mayores de edad y que han sido puestos bajo custodia de los Mossos d'Esquadra, acusados de un delito de agresión sexual, a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a Efe de que la víctima aún no ha presentado denuncia y de que las primeras hipótesis apuntan a que no todos los detenidos serían los autores materiales de la agresión sexual, por lo que podría no tratarse de una violación múltiple.