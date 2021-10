Decenas de marroquíes protestan en Ceuta por no poder regresar a su país

Varias decenas de trabajadores marroquíes que permanecen en Ceuta desde hace más de un año y medio como consecuencia del cierre fronterizo se han concentrado este lunes ante la sede de la Delegación del Gobierno para denunciar la situación de "abandono" que sufren y han anunciado que no descartan iniciar una huelga de hambre ante la falta de soluciones para volver a su país.

"Estas familias tienen tanto derecho a moverse como el resto sin perder su puesto trabajo, es un derecho constitucional, lo que no puede ser es que la Delegación del Gobierno esté jugando con ellos diariamente y que esos padres tengan que estar aquí reclamando un derecho cada día", ha manifestado a los periodistas uno de los manifestantes.

Los trabajadores subrayan que "trabajan aquí y cotizan aquí" y no entienden por qué no obtienen una solución para poder visitar a su familia en Marruecos, por lo que han anunciado que si la Delegación del Gobierno no les da una solución llevarán a cabo una huelga de hambre.

El colectivo de marroquíes ha plasmado en un documento sus reivindicaciones y entre ellas han pedido garantizar su derecho al tránsito diario por la frontera (ida y vuelta) cuando se produzca la reapertura, flexibilizar las condiciones de renovación de su condición de transfronterizos o apelar al "arraigo" para que los que tengan más de diez años de antigüedad puedan lograr el permiso de residencia.

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, le ha trasladado que está trabajando en la apertura de un nuevo corredor humanitario en la frontera y les ha reiterado que serán el colectivo preferente para los tránsitos una vez se produzca la reapertura de la frontera.