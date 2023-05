Decenas de abogados del turno de oficio reclaman condiciones "dignas" ante el Parlamento: "No podemos aguantar más"

Demandan un estatuto que garantice sus derechos laborales y estudian la legalidad de poder llevar a cabo una huelga

Decenas de abogados del turno de oficio de las cuatro provincias se han concentrado ante el Parlamento gallego para reclamar condiciones "dignas" debido a la precariedad que padecen, en una protesta que también se ha producido este viernes en otras comunidades.

"Tenemos que abonar de nuestro propio bolsillo muchas veces para dar a la gente el servicio de justicia que se merece. No podemos aguantar más esta situación", denuncia Rosa Lozano, representante de la plataforma de abogados del turno de oficio de Galicia.

A mediodía de este viernes, los abogados se han manifestado en la calle de O Hórreo, ante la Cámara autonómica, en una movilización en la que han llegado a cortar el tráfico durante unos minutos antes de policías les obligasen a volver a la acera. Allí, han realizado cánticos como 'Sin abogados, no hay justicia' y 'Somos abogados, no esclavos'.

Además, han hecho sonar silbatos y bocinas tras pancartas en las que se podía leer lemas como: 'Turno de oficio digno' y 'Dignidad y retribuciones justas'.

De tal forma, Lozano critica que "el servicio se ha ido deteriorando" debido a la precariedad que padecen, en la que no cuenta con "una relación jurídica con las administraciones" ni tampoco "ningún derecho laboral", unido a "baremos de honorarios que están fuera de la realidad". Pone de ejemplo que no tienen un salario medio, no les pagan "nada" por una guardia de 24 horas y en un caso penal solo les abonan un recurso de apelación, pero los siguientes corren de sus bolsillos.

"No tenemos derecho a ponernos enfermos, no tenemos derecho a que cuando se nos muere un familiar poder suspender algún plazo; la suspensiones de juicios dependen de los letrados de la administración (antiguos secretarios judiciales), no de nuestras situaciones personales", explica. "No nos pagan una retribución, le llaman indemnización, por lo cual los baremos no se corresponden ni con un 10% de lo que cobraríamos fuera del turno de oficio", relata.

A esto se une la problemática de que: "Estamos llevando a cabo muchas actuaciones que no son ni retribuidas, nos obligan a llevar al cliente pero no nos cubren todas las actuaciones que llevamos en su nombre".

Por todo ello, después de manifestarse el pasado 27 de abril ante el Congreso, ahora quieren hacer oír sus reivindicaciones "a nivel Xunta", al tiempo que también instan a sus colegios de abogados a implementar mejoras.

¿HUELGA?

Junto a esto, Rosa Lozano lamenta que no existe un censo público de abogados de turno oficio en Galicia. Apunta que, recientemente, el decano de A Coruña ha informado de que hay 713 en la provincia, pero "el número ha bajado muchísimo en los últimos años", pues "no se puede mantener el servicio económicamente"

"Pero hay un grupo de abogados que estamos aquí, que nos negamos a abandonar el servicio de turno de oficio porque no queremos dejar a los que no tienen medios para llegar a un abogado privado", asegura.

A preguntas sobre si el colectivo sopesa la idea de ir a la huelga, explica que un grupo de abogados y el sindicato Venia --del que Lozano es delegada-- está analizando la legalidad de poder llevarla a cabo. "No descartamos ninguna medida", asegura.

"En los últimos años hemos visto, con la pandemia, con la huelga de funcionarios, jueces y letrados de la administración, que están en su derecho, cómo nuestras retribuciones han desaparecido, porque cuando toda esta gente está en huelga los que no cobramos somos los abogados", razona. "Hemos llegado a una situación que económicamente no podemos seguir manteniendo el turno de oficio, por eso instamos a las instituciones y nuestros colegios de abogados a que nos regulen, que nos den un estatuto de abogado del turno de oficio", agrega.

REIVINDICACIONES

Las reivindicaciones de abogados de oficio, que son comunes en España, pasan por una remuneración "digna y suficiente" del servicio de asistencia jurídica gratuita. Además, se pide una modificación del artículo 30 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, de forma que todas las gestiones de los letrados en los procedimientos se abonarán al colectivo aun cuando no exista un reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita del justiciable, cuando este se le deniegue con posterioridad por resolución administrativa expresa o exista silencio administrativo.

También reclaman que se remunere todo el trabajo realizado que los abogados de turno de oficio lleven a cabo para la iniciación, tramitación o ejecución de un procedimiento.

La plataforma pide que se elabore un Proyecto de Estatuto del Letrado del Turno de Oficio en el que se regule la definición de su relación con la Administración, así los derechos derivados de su prestación de servicios.

Además, defienden que todos los baremos se actualicen conforme con un sistema de actualización periódica en consonancia con el aumento del IPC e incluyan cláusulas de revisión o el procedimiento a seguir en caso de denuncia ante la autoridad competente por su inaplicación.

Asimismo, abogan por el derecho a la conciliación, con una modificación urgente de la normativa que permita que los abogados se equiparen al resto de trabajadores.

Y piden el reconocimiento de la condición de autoridad en el ejercicio de sus funciones ante el aumento de las amenazas, coacciones y agresiones durante su trabajo; el derecho a la desconexión digital de los Juzgados, el reconocimiento retroactivo de cara a la Seguridad Social del tiempo que han trabajado o la reducción de carga burocrática.