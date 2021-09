Decae una PNL de Podemos para reducir la jornada del profesorado mayor de 55 años

La Junta General del Principado ha rechazado este jueves en sesión plenaria una Proposición no de ley (PNL) de Podemos para la reducción de jornada lectiva para el profesorado de la red pública mayor de 55 años.

La diputada de Podemos Nuria Rodríguez ha defendido la iniciativa, señalando que es una reivindicación de la mayoría de sindicatos desde hace años. No obstante, no ha contado con el respaldo de la Cámara en una votación por puntos.

Desde Vox, su portavoz Ignacio Blanco señaló el voto en contra de su formación, argumentando que se pone en cuestión el desempeño de los docentes mayores de 55 años, se discrimina a los profesionales de la red concertada y estima que la medida supondría un sobrecoste de unos 8 millones de euros al año.

En la misma línea, Luis Fanjul (Ciudadanos) recriminó que la medida se contemple para los empleados públicos pero no para los docentes de la red concertada, aunque avanzó el respaldo de su grupo a la proposición, pidiendo regular adecuadamente qué actividades complementarias deben realizarse para que la medida redunde en la mejora de la calidad del sistema educativo.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, reconoció también que la iniciativa busca mejorar la calidad del sistema educativo aunque lamentó falta de concreción y claridad en su desarrollo.

Por su parte, la portavoz de IU, Ángela Vallina el personal docente de 55 años merece el "reconocimiento claro y explícito" de medidas como las que proponen desde Podemos con esta proposición.

Desde el PP, Gloria García ha apuntado que Asturias es una de las comunidades en las que no se contempla la posibilidad de reducción de jornada planteada en el artículo 105 de la LOE y ha dado la razón sobre la idoneidad de la medida al colectivo y al grupo proponente de la iniciativa. Sin embargo, ha anunciado la abstención de los 'populares', advirtiendo del riesgo de que esas horas lectivas no se cubran ya que desde la administración "no se están cubriendo" otras "necesidades perentorias".

Finalmente, la diputada del PSOE Mónica Ronderos ha defendido que este tipo de propuestas deben plantearse y debatirse en las mesas de negociación con representación de todos los agentes sociales. "Entendemos que no es la Junta quien tiene que imponer o decir qué o cómo", señaló en referencia al rechazo de su partido a la PNL.