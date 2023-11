Debate(34).- El PNV pide a Sánchez implicarse "personalmente" en cumplir lo firmado si quiere mantener la gobernabilidad

El candidato promete mejorar la comunicación con los aliados, pero invita a tener en cuenta los avances logrados los últimos años

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, que se implique "personalmente" en cumplir el acuerdo suscrito para respaldar su investidura, donde asegura que no hay nada que sea "imposible" si hay voluntad política, sobre todo si quiere mantener la gobernabilidad.

Durante su intervención en la segunda sesión del debate de investidura, Esteban ha dicho que si cualquier firma "compromete", el pacto actual sellado la semana pasada por el PSOE y el PNV lo hace "con fuerza".

En concreto, el nacionalista vasco ha puesto en valor el compromiso de Sánchez en que Euskadi sea reconocida como "nación" así como con el autogobierno y la foralidad vascas, pero le ha pedido que se implique "personalmente" en su cumplimiento.

CUMPLIR EL ESTATUTO SIN GESTICULACIONES

Esteban se ha referido, entre otras cuestiones, a las dudas que ha planteado en el Gobierno en funciones el traspaso al País Vasco del régimen económico de la Seguridad Social para reclamar que cesen las "gesticulaciones" y que lo único que el PNV exige es que "siempre" se cumpla con el Estatuto de Gernika. "Vamos a defender con uñas y dientes nuestro autogobierno", ha garantizado.

En su alocución, Esteban también ha puesto de relieve por "valiente" el acuerdo firmado por los socialistas con los independentistas catalanes de ERC y Junts y ha criticado que el PP asegure que ésta "lo rompe todo" y que es "inconstitucional".

"Eso es sólo una excusa para impedir la investidura y para que se convoquen nuevas elecciones", ha repuesto el portavoz de PNV, quien ha afeado a los 'populares' no sólo que no condenen las concentraciones frente a la sede socialista de Ferraz, sino que ha cuestionado que se consideren "ilegales" los acuerdos que se firmen con los nacionalistas, "como si sus votantes no tuviera derecho a nada".

En su réplica, el candidato socialista ha prometido mejorar la comunicación con los aliados, admitiendo que en los últimos años el Gobierno de coalición ha tomado "decisiones extremadamente difíciles y complejas", dado el contexto internacional, y lo hizo "sin el necesario intercambio de pareceres".

EL VASO ESTÁ LLENO, PERO NO LO DERRAME

En todo caso, cree que "la hoja de servicios del Gobierno de coalición merece ser tenida en cuenta" y se ha quejado de que el PNV "trata de poner en el mismo saco" al PP y al PSOE en cuanto a la relación con los nacionalistas, cuando a su juicio hay "diferencias sustantivas" porque el PP, especialmente desde 2018, "no tiene un proyecto positivo para España y tampoco para sus territorios" e incluso suele "utilizar la confrontación territorial". "El PSOE entiende mucho más la diversidad de lo que lo pueda hacer el PP", ha enfatizado.

Aitor Esteban ha cerrado el debate ratificando su satisfacción con el acuerdo sellado con el PSOE, pero exigiendo su cumplimiento: "Yo el vaso lo veo lleno, es un buen acuerdo, pero no derrame el agua, señor candidato", ha concluido.