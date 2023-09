Debate(28).- Feijóo responde al BNG que es "el único nacionalismo" irrelevante para PSOE y que el PP sí defiende Galicia

BNG rechaza investir a Feijóo por el legado que dejó en Galicia: "El PP es garantía de políticas antigallegas"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido al diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, que su formación es "el único nacionalismo irrelevante" para el PSOE, mientras que ha asegurado que su formación sí defiende Galicia y que lo hará con los 13 diputados que obtuvo por dicha comunidad en las últimas elecciones.

"Reconozco el mérito innegable que tiene el BNG. Son ustedes el único nacionalismo irrelevante para el PSOE", ha ironizado el líder 'popular' en su turno de réplica al diputado del BNG, señalando que durante su turno de intervención, Pedro Sánchez y otros dirigentes socialistas han salido del Hemiciclo.

Feijóo también ha reprochado a Rego que su formación es siempre dura con el PP de Galicia pero "mansos con el PSOE", asegurando que el acuerdo alcanzado entre los socialistas y BNG la pasada legislatura no trajo ni inversiones, ni infraestructuras ni proyectos para la comunidad autónoma que dirigía hasta 2022.

Insistiendo en la "irrelevancia" del partido nacionalista gallego para el partido que dirige Sánchez, Feijóo ha agradecido no obstante que, gracias al BNG, el PSOE es "un partido testimonial" en el Parlamento Gallego.

BNG CRITICA EL LEGADO DE FEIJÓO EN GALICIA

Durante su intervención, Rego ha criticado el legado que Feijóo dejó durante su periodo como presidente de la Xunta de Galicia y ha afirmado que tener un presidente del Gobierno gallego no es "garantía" de inversiones para Galicia sino de "políticas antigallegas".

"El PP de Galicia nos apeló a votar favorablemente alegando lo positivo que sería para nuestro país contar con un presidente del Gobierno gallego. El problema es que a tenemos esa experiencia", ha afirmado Rego utilizando el gallego, enumerando la disminución de las inversiones, el aumento del déficit o los recortes llevado a cabo por la administración del expresidente Mariano Rajoy.

Además, según el diputado del BNG, la Xunta de Galicia dirigida por Feijóo dejó a la región en 2022 "peor que como la encontró en 2009", llevando a que miles de gallegos emigraran "por falta de oportunidades laborales" por una "política nefasta" de cierre de empresas o disminución de la inversión que llevo a la perdida de "más de 40.000 empleos".

Al respecto, Feijóo ha censurado que el BNG "dé lecciones del PP, que ha obtenido el 43% de los votos" frente al único diputado del BNG. Además, ha reivindicado a los 13 diputados que obtuvo su partido en Galicia; "No se preocupe que para defender Galicia ya saben con quién contar los gallegos".

Por otra parte, ha ironizado con "el valor" del BNG por explicarle a un expresidente de la Xunta cuál es la situación y las necesidades de Galicia, criticando que el BNG no se haya quejado de la "destrucción de 90.000" empleos en la industria gallega llevado a cabo, supuestamente, por el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez.

FEIJÓO LAMENTA EL RECHAZO DEL BNG A UNA REUNIÓN

En este sentido, el candidato del PP a la Presidencia, ha censurado la negativa del BNG a mantener un encuentro de cara a la investidura y ha puesto en cuestión que esa sea la mejor forma de representar a Galicia.

"Usted cree que los votantes del BNG han preferido que usted no hablase conmigo para hablar de Galicia? ¿Usted realmente cree que así cumple sus obligaciones como diputado en el Congreso? Usted dice que con Feijóo no hay nada que hablar, en todo caso hablar de él para insultarle", ha agregado.

Para Feijóo, el rechazo del BNG a una reunión con el candidato a la Presidencia del Gobierno es "equivocado" ya que a él le preocupa y preocupará Galicia "mientras tenga un halo de vida".

POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL PP

Así las cosas, Rego ha reprochado a Feijóo que no tiene "credibilidad" y que confía "más en los hechos que en las promesas" y que, aún así, en su discurso de investidura no mencionó a Galicia. "Es indignante y vergonzoso", ha añadido, señalando que si no apostó por la región durante su época de presidente de la Xunta, "no lo hará ahora" si es investido presidente del Gobierno.

Además, ha asegurado que los gallegos no están contentos con la política lingüística del PP en la Xunta, recordando que en 2010 tuvo lugar una manifestación de rechazo a la misma en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.

"100.000 personas en una población de 2,7 millones. Fíjense, ustedes presumían de que 40.000 o 60.000, me da igual, en la plaza Felipe II era un éxito. Tendrían que juntar ustedes a un millón de personas para igualar el éxito de Queremos Galego protestando contra la discriminación", ha añadido el diputado del BNG.

Feijóo, por su parte, ha defendido que la política lingüística de su partido en Galicia se basa en la "cordialidad" y el "respeto". "Si van a Galicia verán que no hay un solo gallego que tenga ningún problema con ustedes si no le hablan en gallego", ha explicado, resaltando que el gallego es asumido como "un instrumento para entenderse".