El debate sobre la fiabilidad de los test de autodiagnóstico y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. La fiabilidad de los tests de autodiagnóstico a debate: aparecen las primeras dudas entre los expertos

ABC

La luz verde europea a los test de autodiagnóstico y su llegada a las farmacias españolas hace que por primera vez nos podamos hacer una prueba de COVID en casa. Solo se venden con receta médica cuestan unos 30 euros y en unos pocos minutos con un kit similar al del embarazo y con una gota de sangre puedes saber si has estado en contacto o no con el virus. Parece fácil y hacerse la prueba realmente lo es, pero no es oro todo lo que reluce y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC) ha llegado a solicitar que no se autorice la venta de estas pruebas serológicas.

2. Los fallecidos por covid-19 siguen al alza en Europa ante el miedo de una tercera ola tras Navidad

La pandemia de la covid-19 sigue dejando estragos en Europa, según datos publicados por el Centro Europeo para la prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Universidad Johns Hopkins, en nuestro continente se han registrado más fallecidos durante la segunda ola, 152.216 frente a los 136.176 registrados durante los meses de primavera. Los datos auguran que la cifra de fallecidos por cada millón de habitantes supera en 31 personas el dato registrado en la primera ola de la pandemia. Este análisis deja claro el importante impacto que la covid-19 están teniendo en la sociedad europea, de hay que las principales autoridades vean en las vacunas la mejor vía para poder empezar a plantar cara de forma sería a la pandemia.

3. Carmen Calvo se reúne este miércoles con Feijóo para determinar los detalles de la entrega del Pazo de Meirás

La vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo, durante el Pleno del Senado, esta tarde en Madrid. EFE/Kiko HuescaKiko Huesca

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se reunirá este miércoles en la Delegación del Gobierno de Galicia, en A Coruña, con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el resto de administraciones implicadas en la entrega del Pazo de Meirás a Patrimonio del Estado, entrega que deberá producirse este jueves. A la reunión, convocada por la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, también están citados el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González, y el alcalde de Sada, Benito Portela, municipio coruñés donde se ubica el pazo.

4. Nerea Mateo, una española que ha recibido la vacuna de Pfizer en Reino Unido: "Estoy tranquila y contenta"

Nerea decía en COPE mostrarse tranquila pero contenta. Trabaja en servicios sociales y se dedica a trabajar con gente con enfermedades mentales. "Al final sí somos prioritarios", afirmaba. El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, le preguntaba sobre qué le diría a aquellos que no se la quieren poner: "Esa conversación la he tenido en el trabajo con un compañero porque hay algunos que no se la quieren dar y siempre he dicho lo mismo. Ahora nos quejamos de que no la queremos. Es un poco miedo a lo desconocido. La gente está un poco asustada pero creo que va a ser el principio de una nueva normalidad".

5. Von der Leyen recibirá el miércoles a Johnson en Bruselas para intentar desbloquear la negociación

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, cenarán este miércoles en Bruselas con la esperanza de que un encuentro cara a cara ayude a desbloquear las negociaciones para un marco de relación futura y evitar así un Brexit abrupto el 31 de diciembre. La reunión tendrá lugar a última hora del miércoles en Bruselas, según ha confirmado a través de Twitter la jefa del Ejecutivo comunitario, con un breve mensaje en el que se limita a decir que seguirán las "discusiones sobre el acuerdo de asociación".