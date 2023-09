Debate (Reacciones).- Ayuso censura que el PSOE se entregue "sin líneas rojas" a los independentistas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado que el PSOE se entregue "sin líneas rojas" a lo que piden los independentistas y nacionalistas, a quienes ha acusado de querer "secuestrar el Congreso" y con ello la representación del pueblo de todos los españoles.

En declaraciones a los medios tras el discurso del Alberto Núñez Feijóo en su primera sesión de investidura, la presidenta madrileña ha saludado que el líder 'popular' diga que no es presidente porque no quiere ceder a las peticiones de los separatistas. Así, ha insistido en que el PP apela a una mayoría de españoles y no se entrega "sin líneas rojas" a las peticiones de ERC o Junts, en referencia velada al PSOE.

"Quieren secuestrar el Congreso, la representación del pueblo de los españoles, para programas que nadie ha conocido, que nadie ha elegido", ha incidido Ayuso.

LÓPEZ MIRAS: EL CONGRESO COMO MERCADO PERSA

También se ha pronunciado a este respecto el presidente de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, quien ha afirmado que la Cámara Baja se ha convertido "en un mercado persa" donde quienes más ofrecen tendrán "los votos de los chantajistas, los delincuentes y los independentistas".

Por su parte, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha criticado en declaraciones a los medios que se pueda determinar el futuro del país y del Gobierno de España por parte de un "prófugo de la Justicia" como el expresident Carles Puigdemont.