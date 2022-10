El debate de los PGE, visto para sentencia: los socios independentistas anuncian que seguirán exigiendo pagos

El debate de la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado queda este jueves visto para sentencia. PSOE y Unidas Podemos, apoyados por Esquerra, PNV, Bildu y minorías de izquierda, tumbarán las enmiendas de devolución de la oposición. Mientras tanto, María Jesús Montero dejó claro este miércoles que "va a tender la mano a todo el mundo" para negociar unos presupuestos que van a servir para "acompañar a la mayoría social" en un contexto difícil y que la oposición los ha tachado de irreales y de ser un dispendio.

Las cuentas proseguirán su tramitación y los costaleros de Sánchez seguirán exigiendo pagos. Aitor Esteban lo dejaba claro: "Espero que las cerremos satisfactoriamente, pero mientras se está hablando, no lleva a nada hacer especulaciones públicamente". Esa discreción también fue reclamada por Gabriel Rufián: "Eso es incompatible con estar telegrafiando negociaciones que son reales o no. Humildemente, me atrevo a sugerirle al PSOE que hablen menos".

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha dedicado parte del debate de este miércoles a reprochar al PSOE su política de memoria democrática y a recordar a las víctimas de ETA, elevando el tono al afirmar que "el PSOE tiene un pasado criminal" y que siguen sin saber "si algunos de los diputados de esta cámara son culpables de asesinatos".

Mientras, los presupuestos mantienen unas perspectivas de crecimiento que no respaldan los principales organismos nacionales e internacionales. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reclamado la devolución de unas cuentas que, en su opinión, "han quedado invalidadas antes de entrar en vigor" porque se basan en unas previsiones macroeconómicas que no se ajustan a la realidad y padecen de "carencias y debilidades".

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado el derroche de gasto de unos presupuestos que mayoritariamente se destinan a pagar las pensiones y los intereses de la deuda, y ha considerado una barbaridad que se destinen alrededor de 19.000 millones a revalorizar todas las pensiones de manera lineal, cuando una parte de ese dinero se podría destinar a fomentar la natalidad.