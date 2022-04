El debate de investidura de Mañueco tendrá lugar este lunes en una sola sesión y sólo estará apoyado por PP y Vox

El debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, tras el acuerdo de Gobierno firmado el pasado 10 de marzo con Vox y precisado esta semana, tendrá lugar este lunes, 11 de abril, casi dos meses después de las elecciones autonómicas del 13 de febrero, en una sola sesión que comenzará a las 12.00 horas y que se prevé que concluya en torno a las 21.00 o las 22.00 horas.

Así lo ha establecido la Mesa de las Cortes, previa consulta a la Junta de Portavoces, que ha dado el visto bueno al orden del día que arrancará a las 12.00 horas con la intervención sin límite de tiempo de Fernández Mañueco que expondrá su programa de gobierno para solicitar la confianza de las Cortes.

La sesión se reanudará por la tarde con la intervención de los grupos parlamentarios con la novedad de que se ha alterado en parte el tradicional reparto de proporcionalidad de mayor a menor, de modo que en el caso de los dos partidos que sustentarán a la Junta, PP y Vox, intervendrán primero los de Santiago Abascal y cerrará el turno el PP.

El primer turno de 30 minutos será para el Grupo Parlamentario Socialista, al que seguirán los integrantes del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, que repartirán a partes iguales sus 30 minutos, al igual que el Grupo Mixto, que también repartirá su media hora, mismo tiempo de que disponen los portavoces del Grupo Parlamentario Vox y del Parlamentario Popular.

Como en anteriores ocasiones, el candidato propuesto podrá hacer uso de la palabra "cuantas veces lo solicite" y cuando conteste individualmente a cada grupo parlamentario, éste tendrá derecho a réplica por 10 minutos, tiempo que se repartirán también a partes iguales tanto los integrantes de UPL-Soria ¡Ya! como los tres procuradores del Mixto. Si el candidato les contestara en forma global, como ocurrió en la investidura de 2019, cada uno de ellos tendrá derecho a una réplica de 10 minutos.

Tanto los procuradores de Unidas Podemos, Pablo Fernández, como de Ciudadanos, Francisco Igea, han anunciado su "no rotundo" a Fernández Mañueco "y a Abascal", ya que, en palabras del político de la formación morada, será la "ultra derecha" la que dirija la acción política en Castilla y León en lo que ha considerado un "auténtico drama" para una Comunidad que ve como "rehén del odio del autoritarismo" por un PP que se ha "bajado los pantalones de la forma más indigna".

También votarán no a la investidura de Mañueco el Partido Socialista, UPL y Soria 'Ya' cuyo portavoz, Ángel Ceña, se ha alegrado de que pueda arrancar "por fin" la legislatura tras unos meses en los que, según ha reprochado, no se ha discutido de los verdaderos problemas de los ciudadanos. "De eso no se ha hablado, se ha hablado de poder, de cuotas de poder", ha reprochado Ceña que se ha mostrado "absolutamente en contra" de esas estrategias ya que, según ha recordado, la política debe estar "al servicio de los ciudadanos" para "afrontar los problemas con rapidez".

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha recordado que no había un plazo determinado para convocar la sesión de investidura del presidente de la Junta y ha explicado que ha esperado a que saliera adelante el acuerdo en función del pacto entre PP y Vox "con todos los detalles" para evitar que vuelva a ocurrir lo que ha pasado "en otros momentos en otros parlamentos", para recordar que Mariano Rajoy llegó a estar seis meses en funciones y que Pedro Sánchez se sometió a una investidura tras la que hubo convocar elecciones a los dos meses.

Pollán ha defendido al respecto que había que seguir adelante "con la mejor propuesta".