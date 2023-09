Debate (25).- Feijóo acusa a Sánchez de "blanquear" a Bildu, que no condena el asesinato de sus compañeros

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Dice que no quiere sus votos por los crímenes de ETA y afea a Aizpurua, condenada por apología, que identifique al PP con el fascismo

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este miércoles contra Bildu, "único partido de España al que habría que hacer un cordón sanitario", y ha acusado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de "blanquear" a esa formación pese a que no condena el asesinato de sus propios compañeros socialistas. A su entender, hay que tener "mucho cuajo y poca memoria democrática" para actuar así.

"Los votos de Bildu, se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero", ha proclamado Feijóo desde la tribuna del Congreso en la segunda jornada del debate de investidura, donde ha optado por responder a la vez a los portavoces parlamentarios del PNV, Aitor Esteban, y de Bildu, Mertxe Aizpurua. Ambos portavoces han intercalado el castellano y el euskera en sus intervenciones en la tribuna de oradores.

Feijóo ha recalcado que no le "ofende en absoluto" que Bildu no le apoye y ha añadido que lo que le "preocuparía es que le votase". "Señorías para mi todo lo que diga Bildu que no venga precedido por una disculpa real a todas las víctimas de ETA y por una colaboración con la Justicia para esclarecer los más de 350 asesinatos de ETA no tiene ningún valor", ha proclamado.

Según ha asegurado, el futuro "se escribe desde la reconciliación, desde la igualdad y desde la concordia" pero "no hay reconciliación si una parte aspira a que se le perdone sin pedir perdón". "No es posible. No hay igualdad cuando se cree que una parte de la ciudadanía es menos que otra. Y no hay concordia cuando se promueve o se participa en la humillación de las víctimas", ha añadido.

Dicho esto, Feijóo ha cargado contra el PSOE por "blanquear" a Bildu, algo que, a su juicio, está "consiguiendo". "Los españoles tenemos que estar agradecidos a Bildu, sobre todo los huérfanos, viudas y los hermanos que se quedaron sin hermanos. Tenemos que estar agradecidísismos a Bildu", ha enfatizado, para cosechar una nueva ovación de los diputados del PP.

BILDU, "ÚNICO PARTIDO AL QUE HABRÍA QUE HACERLE UN CORDÓN SANITARIO"

Feijóo ha denunciado que Bildu siga llevando a "condenados por delitos de sangre en las listas" y acuda al Congreso a dar "lecciones de democracia". "En fin, hay que tener mucho cuajo y muy poca memoria democrática, para pactar con quien no condena el asesinato de tus compañeros de partido señores del PSOE", ha aseverado, una manifestación que ha puesto en pie a la bancada del PP.

El candidato del PP ha afirmado que Bildu "es el único partido en España al que habría que hacerle un cordón sanitario" y ha recalcado que es "evidente" que la estrategia del PSOE pasa por "blanquear a Bildu", algo que, a su juicio, está "consiguiendo".

Feijóo ha afirmado que no se puede "mezclar el soberanismo de Bildu" con el soberanismo catalán o gallego. "No hay nadie como ustedes en ningún parlamento de ninguna comunidad autónoma de España", ha indicado, para añadir que tienen la "patente europea de un partido reaccionario".

Además, ha preguntado si las leyes que Bildu "va a regalar al conjunto de los españoles van a tener también el sello de Junts y el sello del PNV". "Es un inmenso orgullo saber que Otegi solo puede ordenar sobre mí el no a la investidura", ha recalcado.

AIZPURÚA DICE QUE FEIJÓO "ES PASADO"

En su turno, Aizpurúa ha expresado su no rotundo a la investidura de Feijóo y ha dicho que su partido prefiere estar "en el lado correcto, en el de los derechos humanos y las libertades". Dicho esto, ha enumerado las tres razones por las que no apoya al candidato del PP: "Es el antifascismo, es la defensa de la clase trabajadora y es la supervivencia de nuestra nación".

A su entender, Feijóo "ha vuelto a demostrar" en el Congreso que el PP "no es capaz de entender" a la "nación" vasca y, de hecho, ha señalado que los 'populares' son cada vez más "insignificantes" allí."Usted solo habla del pasado porque es eso, pasado. Y sólo habla del pasado porque no tiene nada que ofrecer al futuro", le ha espetado, para añadir que la democracia debe basarse "el respeto a los derechos de las personas y los pueblos" pero el PP no cree "en la convivencia ni en la reconciliación".

En su segundo turno, Feijóo ha reprochado a la portavoz de Bildu, condenada por apología de terrorismo, que acuse al PP de no respetar los derechos humanos y de negarle la investidura por fascismo. "¿Ustedes hablan de fascismo, pero por qué no se miran a sí mismos?", ha preguntado a Bildu.

