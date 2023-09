Debate.- Feijóo acusa a Sánchez de "escapar para no decir la verdad" sobre la amnistía: "Quien calla, otorga"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de no intervenir en el debate de investidura del Congreso y "escapar" para "no decir la verdad". A su entender, "quien calla, otorga" y esta sesión parlamentaria ha "valido la pena" porque se han "retratado todos", tanto con sus palabras como con sus silencios.

"El señor Sánchez no ha querido salir a la tribuna porque no podría defender ayer lo que defendió hace dos meses delante de todos los españoles", ha proclamado Feijóo en la intervención que ha puesto broche final al debate de investidura que arrancó este martes a las 12.00 horas.

El presidente del PP ha agradecido sus intervenciones a los portavoces de otros grupos pero ha recriminado al secretario general del PSOE que haya preferido "escapar para no decir la verdad" sobre sus negociaciones con los independentistas, "las exigencias a las que está sometido", su "posición en la amnistía" y "la financiación ideológica de todo ello". "Quien calla, otorga, señor Sánchez", le ha espetado.

"HAY UN PROYECTO ALTERNATIVO"

Dicho esto, ha indicado que ya verán la "intensidad" de ese "silencio" y qué es lo que otorga al independentismo para seguir en La Moncloa. "Lo que no podremos saber nunca es si lo que usted les va a dar será suficiente o no, pero eso no lo decidirá usted", ha resaltado.

Feijóo ha afirmado que la sesión de investidura ha servido para demostrar que en España hay un "proyecto alternativo". "Les aseguro que saldré con mi palabra y con la palabra de 11 millones de votantes. Les aseguro que saldré con mi integridad política y personal intacta. Igualdad, libertad y dignidad", ha concluido.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))