Deb(13).- Feijóo dice que los territorios no tienen "derechos" y rechaza negociaciones "secretas" con Cataluña y Euskadi

Reprocha a los independentistas que "se arroguen" la representación de sus territorios y dice aceptar la "sociedad plural" de España

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido durante su debate de investidura que los territorios no tienen derechos porque es algo que corresponden a las personas, rechazando a su vez convertir negociaciones que deben ser multilaterales en conversaciones "secretas" con Cataluña y el País Vasco.

Así lo ha dicho Feijóo durante su discurso en el debate de investidura, en el que se ha comprometido a impulsar un pacto territorial con las necesidades específicas de cada comunidad autónoma, apostando incluso por hacer ajustes dentro del modelo regional, "pero dentro del límite constitucional".

En concreto, el líder de los 'populares' ha planteado iniciar la reforma del sistema de financiación autonómica durante el primer semestre del año que viene "para garantizar que todos los españoles, con independencia de donde vivan, tengan los mismos servicios".

"En lo que no estoy de acuerdo, y lo digo claramente, es en que se pretendan sustituir los derechos que corresponden a las personas por derechos de territorios. Eso no. Como tampoco comparto convertir negociaciones que deben ser multilaterales en conversaciones secretas a dos", ha censurado Feijóo.

A su vez, ha dicho que tampoco coincide en "utilizar los Presupuestos Generales del Estado para satisfacer exigencias particulares contrarias a la igualdad".

PARA NACIONALISTAS E INDEPENDENTISTAS

En su discurso centrado en este modelo territorial, Feijóo se ha dirigido directamente a las formaciones independentistas y nacionalistas para rechazar un país "de pensamiento único" y aceptando "con normalidad la sociedad plural que enriquece a España".

"De hecho, creo que no será sencillo encontrar en la política nacional presente o pasada otro presidente tan sensible al autonomismo, a la importancia de las lenguas cooficiales y a las particularidades territoriales", ha reivindicado.

En este contexto, Feijóo se ha autoproclamado como un "presidente de fiar", defendiendo que a Cataluña y al País Vasco "les vendría bien un presidente del Gobierno que no vaya a engañar a sus ciudadanos" y afeando a los partidos independentistas que "se arroguen en exclusiva la representación de los territorios que representan".

"He sido presidente autonómico, hablo y amo más de una lengua española, y defiendo que los matices de cada autonomía son una riqueza, no un problema. Pero sí les pido que no se arroguen en exclusiva la representación de los territorios que representan. Tampoco yo lo hago", ha sostenido Feijóo.

Al respecto, también ha interpelado directamente al PNV y Junts, en sus negociaciones con la coalición de PSOE y Sumar: "A mí no me han votado para entregarles la autodeterminación o la amnistía. ¿Les han votado a ustedes para que se aplique la política económica de Podemos?".

ESFUERZOS FISCALES DE CATALUÑA

Durante su intervención, Feijóo, que ha planteado cada una de las reivindicaciones que bajo su punto de vista tiene cada comunidad autónoma, se ha dirigido directamente a las "necesidades específicas" para Cataluña.

Estas son, según ha dicho, que "más allá del España sí o del España no", quiere recuperar "prestigio, calidad de vida y lograr que sus esfuerzos fiscales, sobre todo en el pago de los impuestos a la Generalitat, sean reconocidos por un país que les quiere dentro, no fuera". "También es mi compromiso", ha agregado el líder de los 'populares'.

LA AUTONOMÍA FISCAL DE MADRID

En cuanto a Madrid, Feijóo ha defendido que ha podido "conocer de primera mano" la mayoría de sus necesidades, que cree que pasan porque "se le reponga su autonomía fiscal y disponga de más médicos para su sistema sanitario, como también necesitan el conjunto de las autonomías".

Todo esto lo ha dicho ante la presencia de la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, que ha acudido a la tribuna de invitados del Congreso junto a otros 'barones' territoriales del PP para visualizar esta sesión de investidura de su presidente.

Asimismo, Feijóo ha enumerado las reivindicaciones que, bajo su punto de vista, tiene cada territorio, que pasan por infraestructuras, insularidad, empleo, despoblación, política agraria y de agua y un modelo de financiación, entre otras.

Con todo, ha defendido su diálogo de estas últimas semanas con los presidentes autonómicos, del PNV, del PP y del PSOE, lamentando que no haya podido hablar, "porque no han querido o no les han dejado", con los mandatarios de Cataluña, Navarra y Asturias.