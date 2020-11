Muere David Prowse, el actor escondido tras Darth Vader al que Lucas no dejó dar la cara

El actor David Prowse, conocido por interpretar a Darth Vader en la triología original de Star Wars, ha fallecido este domingo a la edad de 85 años.

El fallecimiento del intérprete nacido en Bristol (Reino Unido) ha sido anunciado por su agencia de representación en Twitter esta mañana y confirmado por medios como Sky News.

Prowse, que puso su cuerpo, pero no la voz, a Darth Vader, también era ampliamente conocido en Reino Unido por una campaña de concienciación vial que enseñaba a cruzar a los niños la calle y por la que en el 2000 recibió la Orden del Imperio Británico.

Tras su rol en Star Wars permaneció apartado del cine, pero previamente realizó otros papeles en películas como La Naranja Mecánica, en la que actuaba como guardaespaldas e interpretó hasta en tres ocasiones a Frankenstein, Casino Royale (1967), The Horror of Frankenstein (1970) y Frankenstein and the Monster from Hell (1974).

SOLO EL 'CUERPO' DE VADER

Paradójicamente, en ninguna de las tres películas que protagonizó de la popular saga de Lucas no aparecen la voz ni el rostro de Prowse.

Prowse fue elegido para este papel por su constitución física, medía dos metros y pesaba 118 kg. Sin embargo George Lucas prefirió elegir para poner una voz 'más oscura' al personaje, al actor James Earl Jones. El propio Prowse aseguró que se había enterado de este cambio en el mismo estreno de la película, aunque parece que Lucas lo tenía claro desde el principio.

Pero a Lucas tampoco le convenció su rostro que fue reemplazado por el actor británico Sebastian Shaw cuando Vader se quitó la máscara.

Tras su participación en la saga, Prowse se apartó del mundo del cine y centró en su gimnasio de Londres, además dcolaborar en obras benéficas para niños y personas enfermas de cáncer.

No obstante, Prowse ya era un hombre conocido por participar en una campaña cívica que enseñaba a los niños a cruzar la calle, esfuerzo por el que en el 2000 recibió la Orden del Imperio Británico.