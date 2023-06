Darling (MIT) vehicula la integración "efectiva" de la robótica a comportamientos sociales

Participa en el Sónar+D con la conferencia 'The Future of Human-Robot Interaction'

La investigadora y científica del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kate Darling ha abogado este viernes por entender y reconocer los comportamientos y tendencias sociales para una integración "efectiva y responsable" de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y la robótica autónoma.

Lo ha explicado en la segunda jornada del Sónar+D que se celebra hasta el sábado en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona en el marco de la conferencia 'The Future of Human-Robot Interaction', en la que ha abordado las relaciones sociales, éticas y legales entre humanos y creaciones robóticas.

Cree que la sociedad trata las tecnologías automatizadas como la IA y la robótica como si estuvieran vivas y ha asegurado que la reacción humana a estas tecnologías va del miedo al amor, sin punto medio: "Para mí lo interesante no son necesariamente estas tecnologías sino cómo la gente interactúa con ellas".

Del mismo modo que lo hacen con otros seres vivos, como los animales y las plantas, la gente tiene la tendencia de proyectar rasgos humanos a seres que no lo son y acaban generando un vínculo: "Para integrar la tecnología de forma efectiva es importante saber que la gente interactúa con ella de forma distinta", ha insistido.

DISTINTOS TIPOS DE INTELIGENCIA

La investigadora se ha cuestionado si se puede recrear la inteligencia humana y ha descartado esa posibilidad: "¿Por qué querríamos crear inteligencia humana cuando podemos crear algo distinto?", y ha utilizado una analogía con los animales para defender su posición.

Ha afirmado que la humanidad ha utilizado los animales a lo largo de la historia y ha hecho equipo con ellos porque tienen habilidades distintas a los humanos: "Los animales han extendido nuestras habilidades físicas", y cree que estas tecnologías tendrían que seguir el mismo camino.

Así, ante las voces de alarma que sugieren que este tipo de tecnología destruirá el empleo de las personas, Darling ha señalado el sistema capitalista y las empresas que ven a sus trabajadores como elementos reemplazable como los responsables de esta problemática: "Los robots no determinan el futuro, nosotros lo hacemos".

MUNDO NATURAL Y TECNOLOGÍA

La conferencia 'Wild Information: New Frontiers in Biocomputing', a cargo de la artista Claire L. Evans, que no ha podido asistir y ha intervenido a través de una grabación, ha profundizado en los vínculos y paralelismos entre el mundo natural y la tecnología de la información.

"Ser es computar y computar es ser", ha reivindicado Evans a través de ejemplos en los que seres vivos actúan de forma más eficaz que la tecnología, como por ejemplo determinadas redes de hongos, entre otros, y ha abierto una puerta a crear inteligencia artificial emulando la inteligencia de la naturaleza.

UNIVERSAL EVERYTHING

Universal Everything es colectivo de artistas digitales y diseñadores que hacen simulaciones físicas y diseño generativo en tiempo real y su director creativo interactivo, Joel Gethin, ha presentado algunos de sus trabajos durante la conferencia 'AV Talk: Diseño lúdico y subversivo'.

Además de mostrar algunos de sus últimos trabajos en exclusiva, Gethin ha destacado cómo desde Universal Everything han creado "vida virtual": se trata de elementos digitales que, al proyectarlos a través de una cámara, son capaces de interactuar tanto con el espacio, los elementos y los seres vivos que aparecen en la pantalla.