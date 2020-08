Darias, a Revilla: Hay que aprender que esto no va de qué hay de lo mío

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha rechazado las críticas del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, al reparto de los 16.000 millones del fondo no reembolsable y le ha dicho que con la pandemia hay que aprender que "esto no va de qué hay de lo mío", sino de "qué hay de lo nuestro".

La ministra ha contestado así al ser preguntada en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander por las críticas del presidente de Cantabria en ese mismo foro al reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones del Ejecutivo central por criterios de población, que Revilla "injusto".

Darias ha recordado que el fondo de 16.000 millones es un dinero "extra" y "adicional", que es "extraordinario" respecto a la financiación autonómica. "Que es lo que no ha dicho hoy el presidente, parecía que formaba parte de lo ordinario", ha apuntado.

La titular de Función Pública ha añadido que esos 16.000 millones son "recursos excepcionales" que se han repartido con criterios "objetivos" para ayudar a las comunidades que han tenido mayor gasto sanitario por la pandemia.

Se ha tenido en cuenta, entre otras cuestiones, el número de camas hospitalarias o de UCI ocupadas y las pruebas PCR realizadas.

La ministra ha destacado también que al poner esos recursos "se ha hecho lo que no se había hecho antes en este país", asignar un fondo no reembolsable de 16.000 millones para las comunidades autónomas.

"Yo entiendo que cada presidente o presidenta haga sus reivindicaciones, pero miren, también de la pandemia tenemos que aprender otras lecciones, y esto no va de qué hay de lo mío, esto va de qué hay de lo nuestro, qué hay de proyecto de país", ha subrayado.

Darias es consciente de que "nadie está contento" con el reparto de ese fondo, pero se ha preguntado "qué habría ocurrido si no se hubiera hecho".

A su juicio, hay que reconocer que las comunidades tienen un dinero "extra" para poder atender ese gasto sanitario, también "extra" y no previsto.

La ministra también ha rechazado otras críticas que hace Revilla, a que el Gobierno central haya recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la financiación de Valdecilla y la no devolución del IVA de 2017 a las comunidades.

Sobre el recurso de la sentencia de Valdecilla, Darias ha manifestado que los servicios jurídicos del Estado determinaron la "obligación" de hacer ese trámite de apelación. "Y es lo que se ha hecho en esos términos de normalidad", ha apostillado.

Y en relación con el IVA, ha recordado que el origen del problema está en una decisión de Cristóbal Montoro (PP) cuando era ministro de Hacienda.

La no aprobación de los Presupuestos del Estado de Pedro Sánchez en sede parlamentaria imposibilitó esa devolución, porque en ese documento "sí había una solución" mientras que ahora no hay posibilidad jurídica, ha agregado.

"Yo creo que a veces no queremos mirar hacia atrás o no nos conviene mirar hacia atrás y por eso no lo hacemos", ha lamentado la ministra. EFE

ppc/jlg