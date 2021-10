Darias reitera el compromiso a que haya "discriminación 0" por VIH en 2030

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reiterado el compromiso del Gobierno a que en 2030 no se dé ningún caso de discriminación hacia las personas con VIH, y lo ha hecho en el congreso de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida, que ha abordado entre otras cuestiones cómo ha afectado la pandemia a los enfermos.

Darias ha recordado que el fin del estigma es un objetivo trasversal a todas las metas estratégicas y acciones que impulsa el Ministerio de Sanidad en materia de VIH y sida. Me gustaría decirles que ya se ha conseguido, que no hay discriminación, pero desgraciadamente, todavía no es así y es lamentable, ha reconocido la ministra.

Darias ha dicho que situaciones recientes que traen a la memoria "momentos que ya creíamos superados y que, sin embargo, nos muestran cómo las formas de discriminación, ya sean por el VIH u orientación sexual o por procedencia de nivel socioeconómico siguen existiendo, en alusión a la manifestación homófoba de Chueca.

Un reciente estudio de SEISIDA recoge que antes de la pandemia se estimaba que un 18 % de las personas con VIH se encontraba en riesgo de exclusión severa o moderada, aunque ahora se ha incrementado y más de la mitad de las personas con VIH sufre algún grado de exclusión social, y más de un tercio (35%) está en situación de exclusión social de moderada a severa.

Sin embargo, Darias ha recordado que el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH es una herramienta que inició su andadura hace menos de tres años, fruto del consenso de los múltiples actores involucrados, impulsado por el tercer sector y suscrito por los agentes clave en la respuesta al VIH.

El encuentro virtual "Separados por la Covid-19 pero más juntos que nunca" analiza hoy y mañana el cambio de paradigma en el tratamiento antirretroviral con la llegada de las pautas Long-Acting, que puede permitir que se sustituya la pastilla diaria por inyecciones mensuales o bimensuales.

Además, en el congreso se abordan proyectos como el National Policy que trata sobre el actual modelo de atención a las personas con VIH en el que están implicados profesionales sanitarios, gestores y ONGs y la situación en España del proyecto internacional para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Uno de los retos en los que se ha incidido es el llamado 95-95-95: que para 2030 el 95 por ciento de las personas debería estar diagnosticada, el 95 por ciento de estas tratadas y el 95 de las tratadas con carga viral indetectable.