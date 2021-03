Darias pide a las comunidades autónomas que mantengan activa la vacunación en Semana Santa

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado este miércoles que ha trasladado a las comunidades autónomas que sigan manteniendo la vacunación y ha pedido que no se detenga la estrategia. "He pedido que se vacune todos los días de Semana Santa", ha asegurado. Con estas palabras se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, en el que finalmente se ha descartado aplicar medidas adicionales sobre las ya decretadas para Semana Santa. De esta forma no se aplicarán nuevas restricciones sobre los horarios del toque de queda ni de cierre de actividad no esencial.

Darias ha avisado, además, que en diez comunidades autónomas hay un "repunte claro" de los contagios del coronavirus. Por ello, ha destacado la necesidad de "revertir cuanto antes" esta tendencia porque, de no ser así, seguirán incrementándose los casos y, semanas después, las hospitalizaciones, la ocupación en las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y, finalmente, los fallecimientos.

"Estamos ante un momento clave y decisivo en el que debemos extremar todas las medidas de control", ha señalado la ministra de Sanidad, para advertir de que la ocupación de pacientes Covid-19 en UCI se sitúa en el 18,64 por ciento, si bien en algunas comunidades autónomas supera el 30 por ciento.