Darias explica que hay un patrón en las hospitalizaciones: la mayoría no están vacunados

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hecho un llamamiento a lo españoles que aún no se han vacunado -alrededor de cuatro millones- para que lo hagan, ya que se repite un patrón: la mayoría de los ingresados por la covid no lo están.



En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, la titular de Sanidad ha destacado que la alta cobertura de vacunación en España -donde más del 90 % de la población mayor de 12 años cuenta con la pauta completa- permite afrontar un nuevo escenario de repuntes.



España ha registrado 6.461 nuevos contagios por coronavirus en los dos últimos días, con un aumento en la incidencia hasta los 62,6 casos, 11 en la última semana, con una presión en las unidades de cuidados intensivos (ucis) que sigue estable por debajo del umbral de riesgo (5 %).



La incidencia sigue creciendo desde que el miércoles pasado España pasara del indicador de riesgo bajo al de medio, aunque Darias ha pedido un cambio en la mirada sobre los datos de la pandemia. Ha reclamado prestar mayor atención a la presión asistencial y a lo índices de positividad.



En esta línea, la secretaria de Estado, Silvia Calzón, ha señalado también que, a pesar de que la transmisión del covid ha subido 11 puntos en la última semana, hasta los 62 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, se observa estabilización en la ocupación de las camas de cuidados críticos.



En total, en España hay 1.903 pacientes por covid-19 en los hospitales (la presión en planta es del 1,5 %, también por debajo del umbral de riesgo). 403 de ellos están graves en unidades de cuidados intensivos, donde la ocupación es del 4,4 %, aunque nueve comunidades sobrepasan el umbral del 5 % considerado de riesgo.



En cualquier caso, "la cobertura vacunal es excepcional y no porque lo diga esta ministra o los consejeros, sino porque lo dice la OMS-Europa", ha enfatizado Darias, mientras destacaba también el trabajo de España en la vacunación del resto del mundo.



Según los datos de Sanidad, en España existen alrededor de 4 millones de ciudadanos, principalmente entre los 20 y 49 años, que aún no se han vacunado, con indicadores por franjas de edad en los que no llega al 90 %.



La responsable de Sanidad ha instado a los colectivos de riesgo, que ya comenzaron a recibir una dosis adicional o de refuerzo (la tercera) desde septiembre, a que se vuelvan a vacunar con el fin de alcanzar la mayor protección posible ante el coronavirus y sus variantes.



Las comunidades han pinchado ya más de 2 millones de dosis extra de Pfizer y Moderna a personas en residencias, pacientes de alto riesgo y mayores de 70 años, las vacunas de ARN-mensajero dirigidas a reforzar la protección vacunal contra el Sars_CoV_2, como fija la recomendación de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.



Sobre el conjunto ciudadanos para los que se estipula una tercera dosis -adicional o de refuerzo- o la segunda, en el caso de los casi dos millones de vacunados con la monodosis de Janssen, Darias ha calculado que ya el 26,7 % ha recibido el pinchazo extra.



Según la ministra, España se encuentra 14 puntos por encima que el resto del entorno europeo en vacunación y ha citado que, según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), el 89,4 % de los mayores de 18 años ha completado la pauta, mientras que la media europea es del 75,8 %.



Según Darias, España es líder también en donación de vacunas solidarias, con 24 millones de dosis cedidas hasta el momento y la previsión de aumentar esta cifra hasta los 30 millones antes de que concluye 2021 y a los 50 en el primer trimestre de 2022.



Además, la titular de Sanidad ha querido poner en valor que España es un país "referente" en la emisión de certificados covid en comparación con el resto del territorio europeo. Hasta la fecha, se han emitido un total de 29,6 millones.