Darias defiende el estado de alarma y pregunta si Francia o Italia son entonces "dictaduras democráticas"

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha defendido de las críticas del PP y de otros partidos la prórroga del estado de alarma y cómo ha utilizado el Gobierno este instrumento, y ha preguntado si entonces se considera que países como Francia o Italia son "dictaduras democráticas", en expresión utilizada por la oposición.

Darias ha comparecido ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso, en la que ha defendido la gestión del Gobierno ante la pandemia por el coronavirus. En concreto, ha reiterado el argumento del Ejecutivo de que el estado de alarma es el más eficaz ante esta situación, pese a la censura de la oposición, que entiende que se ha excedido.

"¿Es una dictadura constitucional Bélgica, con poderes especiales hasta junio, o Francia, que los tiene hasta julio, o Italia, 6 meses desde el 31 de enero?", ha preguntado, recalcando que en el caso de España el Gobierno tiene que acudir al Parlamento para lograr prolongarlo.

Darias ha defendido de nuevo la colaboración del Gobierno y las Comunidades Autónomas en la mayoría de reuniones que mantienen y que "el ruido sólo refleja disensos minoritarios". A las reuniones de la Conferencia de Presidentes y de las comisiones sectoriales se añadirá a finales de mes una reunión de la Comisión sobre la Unión Europea (Carue), ante el interés de las autonomías, ha dicho, sobre qué ayudas comunitarias se barajan para paliar los efectos de la pandemia.

La ministra también ha reivindicado que se trabaja con las entidades locales, con las que ha dicho que se estudia su reclamación de que puedan utilizar los ahorros que tienen para afrontar esta situación. Darias ha recordado al respecto que hay ayuntamientos con superávit pero que otros no lo tienen y que se debe estudiar la situación de todos, "para no dejar a ningún vecino atrás".

La ministra ha respondido a otras cuestiones puestas en duda por los grupos parlamentarios como la situación del Portal de Transparencia. Ha explicado que no ha dejado de funcionar, que se siguen presentando preguntas (727 en marzo y 584 en abril) pero que se han suspendido los plazos de respuesta por el estado de alarma. "Serán contestadas tan pronto como se levante", ha dicho.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde el PP el diputado Vicente Betoret ha acusado al Gobierno de ser "el más desleal y autoritario" que se recuerda en la reciente historia democrática y cuestionado que la ministra presuma de la coordinación del Gobierno con las comunidades autónomas cuando, a su juicio, las ha tratado con "desprecio y deslealtad".

Ha puesto como ejemplo las Conferencias de Presidentes que el presidente Pedro Sánchez mantiene con los presidentes autonómicos y que no son más que un "monólogo" del jefe del Ejecutivo en el que les traslada lo que un día antes ha explicado en su 'Aló presidente' de cada sábado. "Puro marketing", ha acotado.

El diputado 'popular' ha denunciado que el Ejecutivo que no haya consensuado "nada" ni con comunidades autónomas ni mucho menos con ayuntamientos con los que, según se ha quejado, sólo se ha reunido una vez en dos meses pese que son los que están en primera línea frente a la crisis sanitaria "sin escudo y en solitario".

En Vox, el diputado Emilio del Valle ha cuestionado el papel "poco relevante" jugado por Darias en esta crisis sanitaria. "No quiero pensar que por asistir a la manifestación del 8 de marzo hayan dejado de lado su Ministerio", le ha dicho, a lo que la ministra le ha respondido que no sabe dónde se contagió, si fue en el Ministerio o en el Congreso, y le ha afeado el comentario. "Esas afirmaciones no me ayudan, lo pasé bastante mal", le ha espetado la ministra. El diputado se ha disculpado después.

Del Valle ha censurado que Darias se jacte de la cogobernanza con las comunidades autónomas y de la celebración de hasta nueve reuniones de la Conferencias de Presidentes. "¿Han servido de algo?", le ha planteado, antes de enumerar algunas de las críticas que dirigieron al Gobierno los presidentes autonómicos que acudieron recientemente a la reunión de la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, donde mostraron un manifiesto "desencanto".

En nombre de Ciudadanos, el diputado José María Espejo ha cuestionado la permisividad del Gobierno con algunas actuaciones de los gobiernos catalán y vasco en esta crisis, ha mostrado su preocupación por la actitud que va a llevar al Gobierno adelante en las próximas semanas de desconfinamiento y le ha advertido de que su partido no va a ser conniviente con la "arbitrariedad" y los criterios "políticos" de esta fase.

Desde las formaciones nacionalistas e independentistas han vuelto a cuestionar el carácter "recentralizador" que, según sostienen, ha mantenido el Gobierno desde el estallido de la crisis sanitaria, y han pedido a la ministra que aprecien más las competencias propias de cada autonomía con vistas a la fase de desescalada.