Darias cree que "el diálogo es el camino" y Budó le reclama la amnistía

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha defendido este lunes que "el diálogo es el camino y la Constitución es el contexto" ante la petición de la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, de que se apruebe una ley de amnistía para los presos del 'procés'.

Darias y Budó han compartido esta mañana una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat tras firmar un convenio en materia de ayudas para paliar los daños producidos por catástrofes naturales.

En su primera intervención, Budó ha indicado: "Sin duda el conflicto político persiste y tenemos la responsabilidad de encontrar una solución. Lo hacemos y lo debemos hacer mediante el diálogo y la negociación, siempre utilizando canales democráticos".

"Pero los embates y los obstáculos desgraciadamente son continuos y esto lo dificulta, y la existencia de presos políticos y exiliados lo hace todavía más duro", ha proseguido antes de añadir: "De aquí la iniciativa parlamentaria de promover una ley de amnistía".

Darias, minutos después, ha expresado "el convencimiento de este Gobierno de progreso de que la política debe ser el espacio para la resolución de cualquier conflicto".

"Entendiendo que el diálogo es el camino y la Constitución es nuestro marco y nuestro contexto", ha detallado.

Más tarde, preguntada por los periodistas acerca de su opinión sobre la ley de amnistía que promueven los grupos independentistas, ha reiterado que "el diálogo es el camino y la Constitución y la ley siempre deben ser la condición", al tiempo que ha mostrado su "máximo respeto al ámbito judicial", aspecto al que se ha referido Budó al recordar que esta mañana el conseller Bernat Solé ha sido juzgado por su actuación en el referéndum ilegal del 1-O cuando era alcalde de Agramunt (Lleida).

"Este Gobierno no se pronuncia sobre esas cuestiones", ha agregado la ministra, antes de lamentar que "en la etapa anterior se hizo dejación de la política".

Darias ha remarcado asimismo que "es importante constatar que la unilateralidad no dio el resultado esperado, antes al contrario", y se ha mostrado confiada en que "el reencuentro sea posible".

Budó, por su parte, había señalado antes: "Nuestra predisposición al diálogo la hemos pregonado muchísimas veces y puesto de manifiesto en la mesa de negociación política que, desgraciadamente, no ha podido iniciar el trabajo que tenía encomendado. No sólo no avanza la negociación política sino que el embate no cesa".

En cualquier caso, la consellera ha dado una "afectuosa bienvenida" al Palau de la Generalitat a la ministra, quien a su turno ha destacado el "alto valor político" del encuentro.

En este sentido, Budó ha sostenido que "la colaboración entre los dos gobiernos debería ser un hecho habitual y la presencia de miembros del Gobierno central no debería ser noticia, sino que debería formar parte de la normalidad de las relaciones". EFE

