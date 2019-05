La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha admitido que no le han sentado bien las palabras de Casado tras la derrota electoral en las que señalaba que Santiago Abascal había estado cobrando "de chiringuitos y mamandurrias" antes de desvincularse del PP y presidir Vox. En 2010 Esperanza Aguirre nombró a Santiago Abascal director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. El actual líder de Vox estuvo tres años al frente de la Agencia hasta que la Comunidad de Madrid decidió disolverla en diciembre de 2012. Justo después fue nombrado Director Gerente de la Fundación para el Mecenazgo. Abascal no duró mucho en este puesto porque en diciembre de 2013, unos meses después de recaer en esta fundación, la Comunidad de Madrid también acordó su disolución.

En el acto por el 2 de mayo, Aguirre ha respondido a esas palabras con un dardo hacia Pablo Casado: "Casado ha querido dar una patada a Abascal en mi trasero. Que sepa que Santi Abascal vino aquí porque en el PP del País Vasco no le dejaron tomar posesión de sus cargos", ha dicho. "Yo no creé nunca esas instituciones. Existían. Tanto la Agencia de Protección de Datos como el Mecenazgo y me parecía de justicia que Abascal, que huía del terrorismo, estuviera allí. Estoy muy orgullosa de hacerlo", ha apuntado.

Aguirre ha pedido también a la derecha que se una y se deje de lanzar “pullitas”. “Aunque hay muchas discrepancias, son menos importantes que la libertad, la propiedad y la defensa de España”, ha afirmado.

Sobre el fichaje de Garrido por Ciudadanos, Aguirre le ha dado la enhorabuena y ha señalado que le va a ir muy bien. "Lo va a hacer genial, porque se ha hecho liberal, antes no lo era y ahora se ha hecho", se ha limitado a decir.

EL PP, EN EL CENTRO

Por otra parte, la expresidente de los populares madrileños ha defendido que su partido siempre ha estado en el centro y ha indicado que la culpa de los resultados electorales es de "todos" los que forman el PP, que no han sido capaces de "frenar la desbandada". Aunque, esta no ha empezado a su parecer ahora, si no que empezó cuando el exlíder de la formación Mariano Rajoy dijo en Elche: "liberales y conservadores que se vayan al partido liberal y al partido conservador".

"Algunos recordarán que lo dijo por mí. Yo no me fui pero, sin embargo, otros le han hecho caso y se han ido. Ahora el reto es que estemos todos juntos porque si no esos más de 11 millones de ciudadanos españoles que no están de acuerdo ni con el socialismo ni con separatismo ni con el comunismo se van a quedar sin poder llegar al Gobierno", ha insistido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que, de cara a las elecciones de final de mes, hay que concentrar el "53 y pico por ciento de votos" que suman PP, Ciudadanos y Vox en la región. La expresidenta regional ha recordado que la Comunidad de Madrid es "la más próspera de España y era la quinta cuando llegó el PP". Así, ha reivindicado que la autonomía se ha convertido en la que tiene mayor producto interior bruto, mayor renta per cápita, en la que se puede elegir médico y colegio así como donde existe libertad de horario comercial.

"Estoy convencida de que son las propuestas del centro derecha, aquellas que quieren mayor libertad y mayor prosperidad para todos y que además quieren que se garantice la unidad de España, las que van a ganar el próximo 26 de mayo", ha recalcado.