El TC dará mañana el primer paso para revisar el decreto del estado de alarma

El Tribunal Constitucional abrirá mañana la vía para revisar la legalidad de la declaración del estado de alarma cuando previsiblemente admita a trámite el recurso del grupo parlamentario de Vox contra el real decreto y las tres prórrogas posteriores para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.

Lo hará en un pleno telemático convocado por su presidente, Juan José González Rivas, mediante procedimiento sustancialmente escrito, no por videoconferencia, en el que los magistrados se comunicarán vía teléfono y correo electrónico, ya que se trata de un pleno que analizará cuestiones de forma, es decir, admisiones a trámite, y no de fondo, en cuyo caso no se podría celebrar de esta manera.

Fuentes jurídicas han explicado a Efe que el recurso de Vox, que ha entrado a última hora en el pleno de mañana, será probablemente admitido a trámite al cumplir con todos los requisitos formales, una decisión que no implica por el momento ningún pronunciamiento sino que se limita a abrir su recorrido en el tribunal.

Se trata de un asunto de gran calado jurídico y de amplía repercusión política, toda vez que el recurso a analizar en los próximos meses, cuya ponencia ha correspondido a Fernando Valdés, será contra todo el decreto del estado de alarma en su conjunto.

El Constitucional abrirá la vía después de que el Supremo dejara claro en una reciente resolución su falta de jurisdicción para abordar una cuestión que es competencia del Tribunal de Garantías.

Con su recurso, Vox quiere que se determine si las acciones del Gobierno constituyen "una flagrante violación" de la Constitución al utilizar de forma "abusiva e injustificada" el estado de alarma y vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos.

Su portavoz, Jorge Buxadé, argumentó que el estado de alarma únicamente permite limitar la libre circulación de personas y subrayó que, si el Gobierno pretendía suspender derechos fundamentales, "como ha hecho", debería haber optado por el estado de excepción y pedir autorización al Congreso desde el primer momento.

Entre los derechos supuestamente vulnerados figuran los de reunión, manifestación y educación, según Vox, para quien "el Gobierno ha hecho a través del estado de alarma lo que tenía que haber hecho a través del estado de excepción"

A este recurso, hay que añadir otros dos de Vox contra el decreto que permite al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, formar parte de la comisión del CNI (también ha recurrido el PP), así como contra la decisión de la Mesa de suspender la actividad del Congreso por el Covid-19.

Vox carga en su recurso contra el "truco" utilizado, a su juicio, por el Gobierno para "blindar" a Iglesias, en la comisión del Ejecutivo que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Se trata de la disposición que figura en el decreto del estado de alarma en la que se incluye a Iglesias en la comisión que evalúa los servicios de inteligencia, en cuyas reuniones participa desde febrero.

En otros asuntos, se suspenderá el decreto de simplificación burocrática de la Junta de Andalucía, que el Gobierno central recurrió en una decisión criticada por el presidente andaluz, Juanma Moreno.

También se verá una cuestión de inconstitucionalidad de la Sala de lo Civil del TSJ del País Vasco contra varios apartados de la ley autonómica de Relaciones Familiares.

Y otra de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo contra el art. 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) por una multa impuesta al director de un medio que publicó una entrevista a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en la jornada de reflexión de 2017.