Daniel Giralt-Miracle publica 'Guspires de memòria': "Se debe entrar en el arte por la emoción"

Ve a Joan Miró como "el más grande"

El crítico de arte Daniel Giralt-Miracle ha publicado 'Guspires de memòria. Una vida dedicada a l'art' (Edicions 62) en el que rememora su trayectoria y relación con artistas, y ha asegurado: "Se debe entrar en el arte por la emoción, no por la academia".

En una entrevista con Europa Press, ha explicado que este libro no son unas memorias estrictas sino 'fogonazos' de su vida, de la que ha dicho que por cuestiones familiares "estaba genéticamente dirigido al mundo de las artes".

Ha afirmado que estas 'guspires' son "conjuntos aislados y experiencias vividas" por las que discurren la imprenta de su padre, la relación con artistas como Joan Miró, Salvador Dalí, su paso por la administración y la dirección del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) o el comisariado del Año Gaudí.

Ha explicado que se ha dedicado a la crítica de arte tras ganar un premio convocado por la revista 'Destino', y preguntado por cómo se debe dar a conocer el arte, ha remarcado que "la respuesta es una pregunta permanente", pero que debe entrar por la emoción.

En las páginas de 'Guspires de memòria', Giralt-Miracle ha rememorado anécdotas, visitas a museos y encuentros con artistas, con un especial relevancia a la figura de su padre, con el que de niño visitó sus primeras galerías.

Giralt-Miracle (Barcelona, 1944) ha considerado a Joan Miró como el más grande, con el que tuvo la intimidad de un ahijado, y ha recordado el estudio del artista, y ha señalado que Salvador Dalí "solo hacía el loco cuando quería", remarcando que lo que más le interesa es la ligazón que tenía con la ciencia.

PASO POR LA ADMINISTRACIÓN

También se ha referido a su paso por la administración, en el Servicio de Artes Plásticas de la Generalitat, y en los museos, con su paso por la dirección del Macba: "Los políticos me han dado confianza. No he tenido nunca carné".

Ha explicado que las figuras que ha tratado en esa etapa destacan Jordi Pujol y Pasqual Maragall por su "personalidad política superior", el primero de ellos según él más en la línea de los políticos europeos y el segundo en la del modelo Kennedy y la modernidad.

De su paso por el Macba, ha opinado que a lo largo de la historia de la institución "nunca se ha dado autoridad" a los directores que se han sucedido al frente.

Preguntado por la nueva figura de Manuel Borja-Villel como asesor museístico de la Generalitat, ha alabado su figura, ha afirmado que en cuatro años años "no se si le permitirá ni esbozar" sus ideas, y ha defendido la idea de Montjuïc como una isla de museos como ocurre en Berlín.

MOMENTO DEL ARTE

Giralt-Miracle ha subrayado que se está en un 'big bang' de las artes, "una convulsión volcánica" y un momento expansivo del que saldrá algo bueno, y ante lo que se muestra expectante.

Sobre el papel de la inteligencia artificial (IA), ha considerado que se le presenta como un gran enigma histórico en la que lee artículos tanto a favor como en contra de ella, y ha pronosticado que producirá "un gran cambio".

Giralt-Miracle, que ha explicado que las 'guspires' que forman el libro han sido involuntarias y recogidas durante la prepandemia y pandemia, ha dicho que quedan "pendientes" otras.