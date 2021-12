Dancausa espera que la Ley de Servicios Sociales esté aprobada en otoño de 2022 e incluirá a las familias monoparentales

La consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, espera presentar en la Asamblea de Madrid la nueva Ley de Servicios Sociales en abril y que esté aprobada en otoño de 2022.

Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha recordado que hace unas semanas el Consejo de Gobierno de la Comunidad vio el anteproyecto de esa ley, cuya tramitación ya ha comenzado. Han modificado algunas cuestiones y ya se han pedido los informes a otras consejerías, así como los pertinentes a la Abogacía y sobre la calidad normativa.

"La idea que tenemos es que esté presentada en la Asamblea en abril y que en otoño sea aprobada. Es una ley necesaria. La anterior es del año 2003, que era novedosa en su momento, pero ahora ha quedado antigua, ya que no recoge muchas de las prestaciones actuales. Hay que darle un aire nuevo más adaptado a la situación actual de los servicios sociales", ha apuntado.

Según ha explicado Dancausa, primero se va a definir el sistema de servicios sociales, que empieza en la Constitución y cuyas competencias son autonómicas. "Ha sido un sector que ha crecido rápidamente, un poco atomizado y desorganizado al no haber una ley común nacional y lo que queremos es definir el sistema", ha dicho.

La ley, ha desgranado, tiene cinco objetivos. El primero es establecer aquellos derechos sociales que ya existen o que van a existir en la futura ley; también configurar un catálogo de prestaciones para las personas que tengan derecho a disfrutarlas en función de su situación social; establecer las normas de financiación y cooperación del propio desarrollo de la ley; ahondar en las nuevas tecnologías con la creación de una tarjeta social única; y la creación de la historia social de cada persona que acude y los mapas de servicios sociales para saber cuáles hay en toda la región por tipos.

"Va ser una ley necesaria y positiva, que nos va a ayudar a mejorar a todos y nos va a permitir adaptarnos a las nuevas situaciones. Los servicios sociales básicos están en los ayuntamientos y los especializados en la Comunidad y esta ley los ordena", ha indicado la titular regional de Política Social.

Además, ha revelado que las familias monoparentales estarán incluidas en la ley y, una vez el Gobierno de España defina lo que considera una familia monoparental, la Comunidad establecerá el catálogo de prestaciones que les correspondan.

"Y es que la definición tiene que ser general en toda España. Hay comunidades que ya la han definido, pero es un auténtico disparate que cada familia monoparental sea diferente dependiendo del lugar donde viva. Hay que tener una definición nacional única. Y esto le corresponde al Gobierno de la Nación y a nosotros ir definiendo las ayudas. El catálogo de prestaciones lo aprobaremos cuando la Ley de Servicios se apruebe en octubre o noviembre de 2022", ha prometido.

RENTA MÍNIMA VS INGRESO MÍNIMO VITAL

Concepción Dancausa también ha criticado al Gobierno central por su gestión en la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) porque a su juicio lo hizo "sin haber hablado antes con las comunidades, que llevan 20 años concediendo rentas mínimas".

"No estamos en desacuerdo pero han demostrado inexperiencia. La normativa del IMV la han modificado cinco o seis veces, lo que demuestra su falta de experiencia. Además, no han atendido ni a la mitad del universo que dijeron y muchas personas que cobraban la Renta Mínima de Inserción (RMI) madrileña han tenido que esperar, porque es subsidiario del IMV. Primero hay que pedir este último y si no tienes derecho, la RMI, lo que ha provocado que muchas familias hayan estado en el limbo, no han cobrado ni una ni otra", ha apostillado.

En su opinión, ello ha derivado en "un auténtico desastre". "Es una pena que no hayan aprovechado esta experiencia. Tenían que haber elevado la Renta Mínima a la cantidad deseada y lo hubiera complementado, y así lo hubieran resuelto perfectamente. En realidad, si el IMV hubiera funcionado, la RMI hubiera desaparecido. Nosotros hemos ido pagando a las personas que han quedado fuera del Ingreso. Y así ahora damos la mitad de las RMI que antes del IMV. Ha habido un ahorro que hemos dedicado a servicios sociales", ha esgrimido.

SOLUCIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PARA LA CAÑADA REAL

Por último, preguntada por la situación en la Cañada Real, Dancausa espera que todas las familias acepten la situación de realojo que se les propone. "Estas familias están ocupando un sitio ilegalmente y tienen problemas, ya que legalmente no pueden estar allí. Si la administración les está dando viviendas con un alquiler muy bajo, lo lógico es que lo atiendan", ha declarado.

Las familias siguen atendidas por los servicios municipales de Rivas, Coslada y Madrid. La Consejería de Medio Ambiente y Vivienda ha llegado a un acuerdo con Delegación de Gobierno, ha recordado Dancausa.

"Ahí había una parte que es un mercado de droga, lo sabemos todos los madrileños, y ahí debe haber una solución policial. La Cañada no tiene una solución única, ni por parte de una administración u otra. En las subvenciones por IRPF hay para organizaciones específicas que trabajan en la Cañada y desde aquí en este sentido estamos colaborando desde la Consejería", ha concluido.