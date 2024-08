La DANA no provoca un aumento "significativo" del nivel de los embalses del Gorg Blau y Cúber, que se sitúan al 36,5%

Cort asegura que no habrá restricciones en el suministro pero insta a los ciudadanos a no malgastar agua

Emaya ha informado que las lluvias de la semana pasada provocadas por la DANA no han aumentado "significativamente" el volumen de agua en los embalses del Gorg Blau y Cúber, que se encuentran al 36,5% de su capacidad total.

Según ha señalado el Ayuntamiento de Palma, el nivel de agua en ambos embalses se sitúa 15 puntos por debajo de los niveles registrados en el mismo periodo de 2023.

El presidente de Emaya, Llorenç Bauzà, ha explicado que actualmente el embalse del Gorg Blau dispone de unos 2,500 hectómetros cúbicos, un 34,3%, cuando el año pasado se situaba en un 57,5%. El de Cúber, por otro lado, tiene 4,385 hectómetros cúbicos, un 40,1%, mientras que en 2023 se encontraba en el 51,3%.

En esta línea, Bauzà ha asegurado que a pesar de que las precipitaciones no han provocado un "gran aumento" de agua embalsada, Palma "no va a sufrir ningún tipo de restricción de agua". "Dados los bajos niveles de agua, volvemos a instar a los ciudadanos a que no malgasten agua y que sean prudentes en su consumo", ha añadido.