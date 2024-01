CyL ve en la tarjeta monedero dos inconvenientes, que no atiende a familias sin menores y que no llega al mundo rural

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la 'popular' Isabel Blanco, ha considerado que el sistema de tarjeta monedero implantado por el nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para evitar las denominadas colas del hambre tiene dos inconvenientes porque no atiende a familias sin menores a su cargo y porque no llegará al mundo rural ya que se van a concertar con una gran superficie que no tiene presencia en todo el territorio.

A esto ha añadido que el dinero destinado a esta nueva medida, que financiada con el Fondo Social Europeo, no llegará a los bancos de alimentos, que en Castilla y León atienden a 47.000 personas al año en dos entregas, cuando la tarjeta monedero llegará a "algo más" de 1.000 familias con hijos a su cargo, según las cálculos de la consejera. "Se cambian unos fondos, un mecanismo, por otro", ha sentenciado.

Tras recordar que la competencia es de las administraciones locales, Blanco ha asegurado que la Junta había advertido al Ministerio de que el nuevo sistema no es adecuado "por las personas que están dejando fuera y porque en una Comunidad como Castilla y León no se va a llegar a todo el territorio".

"¿Qué pasa con todas esas personas mayores que viven solas? ¿Qué pasa con las familias que no tienen hijos", se ha preguntado la consejera que ha acusado al Gobierno de la nación de dejar a estas personas "fuera del nuevo mecanismo de ayuda" y de estar quitando los recursos que se les proporcionaban a través de los bancos de alimentos.

"¿Qué pasa en Castilla y León con nuestro mundo rural donde no existen esas grandes superficies? ¿Cómo se va a llegar ahí?", se ha preguntado también Isabel Blanco que se ha mostrado convencida de que las personas que viven en los pueblos pueden recurrir con más facilidad a los bancos de alimentos que ahora se quedarán "con menos recursos y con menos ingresos".

Dicho esto, ha asegurado que la Junta de Castilla y León sí está de acuerdo con que vengan los fondos y ha garantizado que "votará siempre a favor de que a Castilla y León lleguen más fondos" pero ha insistido en que no comparte el nuevo sistema.

Finalmente, ha asegurado que la Junta de Castilla y León va a garantizar, bien a través de las ayudas de emergencia, cuyo presupuesto ha aumentado, o bien a través de las entidades que ayudan a estas familias, con Red Íncola, Cáritas, Cruz Roja o Banco de Alimentos, "las subvenciones y los recursos que sean necesarios para ayudar a las personas y para ayudar a las familias de Castilla y León en esta situación".